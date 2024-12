Governo libera segunda etapa das obras no santuário de Nossa Senhora da Conceição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Gestão estadual vai investir R$ 2,79 milhões para recuperação do piso, instalação do forro, substituição das esquadrias e outras melhorias estruturais

O Governo de Pernambuco assinou, nesta quinta-feira (26), o segundo termo de fomento para a reconstrução do santuário de Nossa Senhora da Conceição, após a conclusão da primeira etapa, antes da realização da tradicional festa de 8 de dezembro.

O novo convênio de apoio à Arquidiocese de Olinda e Recife foi celebrado para a realização dos serviços complementares da igreja. Serão feitas a recuperação do piso, a instalação do forro, a substituição das esquadrias e outras melhorias estruturais necessárias para recompor o santuário e devolver a sua condição original. Essas intervenções totalizam um investimento de aproximadamente R$ 2,79 milhões.

“É com muita alegria que estamos dando seguimento ao compromisso firmado por nós, do Governo de Pernambuco, de devolver à população um símbolo do Recife e do Estado, que é o santuário de Nossa Senhora da Conceição. Fizemos, na primeira etapa, o que era necessário para a realização da Festa do Morro, e, neste segundo momento, vamos entregar esse espaço totalmente recuperado”, celebrou a governadora Raquel Lyra.

O primeiro contrato de cooperação focou na viabilidade mínima para a realização da festa no local. Esta segunda etapa dará continuidade ao trabalho, abrangendo as intervenções necessárias para o pleno funcionamento do santuário. “A intenção do Governo do Estado é requalificar integralmente o espaço, devolvendo sua condição original e permitindo seu uso permanente, num prazo de 90 dias”, comentou a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado (Seduh), Simone Nunes. A pasta comandada por ela é a responsável pela realização dos serviços.

A segunda fase inclui a instalação de sistemas auxiliares importantes, como refrigeração, iluminação definitiva, som, para-raios e câmeras de monitoramento. O forro que será instalado refere-se à estrutura sob o teto, para que o acabamento não fique exposto, como está atualmente. Já o piso foi incluído devido aos danos causados pelo desabamento, que destruiu diversas partes do chão. As esquadrias, principalmente de vidro, também serão substituídas, já que foram danificadas durante o ocorrido.

A eventual instalação de placas solares ficará a cargo da Arquidiocese. A estrutura do teto já foi preparada para essa possibilidade, caso seja implementada no futuro.

A primeira etapa, que instalou a estrutura metálica do telhado da igreja, foi feita em tempo recorde. O contrato foi assinado em 26 de setembro e, dois meses depois, em 25 de novembro, a estrutura foi entregue, segura, com a checagem feita pelo time de engenheiros da Seduh, três dias antes do início das festividades de Nossa Senhora da Conceição, em 28 de novembro. Nesta etapa foi investido R$ 1,5 milhão.

No dia 12 de setembro, o Governo do Estado recebeu, da Arquidiocese de Olinda e Recife, a área do santuário de Nossa Senhora da Conceição liberada de entulhos, duas semanas após o desabamento do teto que vitimou fatalmente duas pessoas e deixou dezenas de feridos.

O Governo do Estado se comprometeu a investir na reconstrução do santuário por sua relevância cultural, histórica, econômica e religiosa para a cidade do Recife.