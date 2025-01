Ano novo é recebido com festa no Recife e Jaboatão dos Guararapes; confira como foi a virada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

2025 foi recebido em clima de festa com shows e queima de fogos em polos descentralizados nas cidades do Recife e Jaboatão dos Guararapes

A cidade do Recife recebeu o ano de 2025 com muita alegria e música na Orla do Pina. A programação reuniu vários ritmos locais e nacionais.

As celebrações na noite do dia 31 iniciaram com show de Patusco e, em seguida, Almir Rouche agitou o público. Quem também trouxe muito entusiasmo foi Matheus Moraes, com sertanejo e o gingado dos passinhos.

Perto da meia-noite, quem comandou a festa foi Alok, além de música, o DJ embelezou a noite com show de drones. Também foi visto outro espetáculo no céu: 10 minutos de queima de fogos, formando uma flor de lótus.

A festa não acabou por aí. O show continuou ao som de Nattan e encerrou com Juciê.

Mais mil profissionais de segurança, entre policiais militares, guardas municipais, bombeiros, seguranças particulares e agentes de trânsito estiveram presentes na orla nos 4 dias de festa.

Virada no Jaboatão dos Guararapes

No Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, a festa no palco principal, em Candeias, começou às 19h com a Orquestra 90 graus e convidados como Jeanny Cris, Grupo Samba Que Eu Gosto, Rafa Pesadão, entre outros.

Também estiveram presentes no palco Forró do Loirão e Mano Walter. Em seguida, a festa foi comandada pelo DJ 7K, que recebeu Claudia Leitte, responsável pela contagem regressiva.

No Centro da cidade, as crianças também puderam aproveitar a festa ao som de Tio Bruninho. O palco recebeu também a Orquestra Evocações e convidados e Rogério Som.

A contagem regressiva ficou por conta de Priscila Senna, que cantou clássicos do brega pernambucano.