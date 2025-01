Leilão do Edifício Holiday, no Recife, será realizado no próximo dia 30

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após mais de um ano de adiamento, o leilão do Edifício Holiday, localizado em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, será realizado no dia 30 de janeiro, às 11h. Marco da arquitetura moderna da capital pernambucana, a edificação terá lance inicial mínimo de R$ 35.731.026,76.

Caso a venda não seja concretizada no dia 30, outro leilão será realizado no dia 20 de fevereiro, também a partir das 11h, com lance mínimo no valor de R$ 21.438.616,05. O valor arrecadado será depositado em uma conta judicial para posterior rateio entre os moradores que comprovarem a propriedade do imóvel.

Os interessados em participar do certame devem se cadastrar no site da empresa Lance Certo Leilões (www.lancecertoleiloes.com.br) com antecedência de dois dias da data do primeiro leilão.

Ele será realizado na modalidade online e sua dinâmica será conduzida pelo leiloeiro Luciano Rodrigues, que vai receber os lances e os interessados devem cobrir as propostas.

“Apesar das oportunidades concedidas aos condôminos para resolver os problemas estruturais, nenhuma solução foi tomada nos últimos anos. Diante dessa realidade, a melhor solução encontrada pela Justiça foi determinar a alienação do imóvel, por meio de leilão, com o intuito de arrecadar fundos para indenizar os proprietários e possuidores devidamente comprovados”, explica Luciano.

Adiamentos

Edifício Holiday apresentava risco de incêndio devido à precariedade de suas instalações elétricas e falta de recursos para restaurá-las - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Interditado desde março de 2019 após requerimento da Prefeitura do Recife, o Edifício Holiday teve seus 476 apartamentos completamente desocupados.

O imóvel apresentava risco de incêndio devido à precariedade de suas instalações elétricas e falta de recursos para restaurá-las, já que ele enfrentava uma inadimplência mensal de mais de 60%.

Além dos apartamentos distribuídos em 17 andares, o Holiday tinha 17 lojas comerciais e boxes. Ao todo, são cerca de 15 mil metros quadrados de área construída e aproximadamente cinco mil metros quadrados de área de terreno.

O primeiro leilão do Holiday havia sido marcado em novembro de 2023 para o dia 28 de março de 2024, pelo então juiz do caso, Luiz Rocha. Mas, em março de 2024, o novo juiz adiou o leilão, que será realizado, finalmente, no fim do mês.

Holiday não pode ser demolido

Apesar da realização do leilão, o Edifício Holiday deve ser preservado como patrimônio arquitetônico e não pode ser demolido integralmente. O vencedor do certame deve obedecer às diretrizes para intervenção estabelecidas no Plano Diretor do Recife, mantendo as características históricas e urbanísticas da edificação e, respeitando, ao mesmo tempo, o direito dos proprietários.

De acordo com a ficha de diretrizes elaborada pela Prefeitura do Recife para orientar o comprador do edifício, o Holiday não deve ser demolido ou descaracterizado a menos que “comprovadamente, seja atestado comprometimento considerável da estrutura”.

O pedido da ficha de diretrizes foi feito pelo juiz do caso, com a justificativa de reconhecer que “as características do imóvel e sua grande interferência na paisagem urbana e na memória afetiva da população”.