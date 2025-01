Chuvas vão continuar no Grande Recife? Confira previsão do tempo para esta quarta-feira (29)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Chuvas intensas têm atingido o estado de Pernambuco desde a noite do último domingo (26). Desde o Agreste à Mata Norte e à Região Metropolitana do Recife (RMR), moradores têm relatado transtornos causados pelas pancadas de chuva. De acordo com o Centro de Operações do Recife, ao menos seis árvores caíram na capital pernambucana e pedestres, ciclistas e motoristas devem ficar mais atentos.

O sistema meteorológico responsável por essas chuvas é um distúrbio ondulatório de leste, que se forma no oceano e se desloca para os estados da Paraíba e Pernambuco, com pancadas de chuvas, muitas vezes acompanhadas de trovoadas.

Em entrevista à Rádio Jornal, a meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Morgana Almeida, afirmou que, a cada ano, as variações da intensidade e da duração das chuvas requerem maior monitoramento e atenção para que a população seja informada com antecedência e consiga evitar alguns transtornos.

“Há um somatório de fatores que potencializam os problemas em uma grande metrópole como Recife e na Região Metropolitana e obras estruturais podem melhorar a convivência com esse novo normal”, pontuou.

Previsão para esta quarta-feira (29)

De acordo com Morgana Almeida, na tarde desta terça-feira (28), o sol pode voltar a aparecer, mas as instabilidades podem se intensificar e as chuvas podem voltar até a manhã desta quarta (29).

O Inmet renovou para as próximas 24 horas o aviso meteorológico para a Região Metropolitana do Recife, para a Zona da Mata Norte e para o Agreste do estado. O volume total de chuvas pode chegar a 50 mm, com ventos de até 60 km/h.

De acordo com o Instituto, nas últimas 24 horas, os acumulados de chuva ultrapassaram 80 milímetros no Recife e a previsão para os próximos dias é de redução das chuvas.



Cuidados em caso de emergência

A recomendação é que a população se mantenha atenta aos alertas meteorológicos dos órgãos oficiais e siga as orientações da Defesa Civil, especialmente em áreas com risco de alagamentos e deslizamentos.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil de Pernambuco pelos números 199 ou (81) 3181-2490.

Contatos para eventuais emergência no Recife

Defesa Civil: 0800.081.3400;

CTTU: 0800.081.1078;

Samu: 192;

Emlurb: 156;

Bombeiros: 193.

Defesa Civil de Olinda

Em qualquer emergência contate: 0800 081 0060.

Defesa Civil de Paulista

Ligue 153;

Contate o Órgão pelo Whatsapp, através do número: 81 99784-0270.

Defesa Civil de Camaragibe

Ligue 153;

Ou entre em contato com os seguintes números: 2129-9564 / 99945-3015.

Defesa Civil de Jaboatão

Ligue 0800 281 2099 / 99195-6655.

Com a previsão de continuidade das chuvas, é fundamental que a população evite transitar por áreas de risco e permaneça informada sobre as condições climáticas da região.