Movimento Pró-Criança oferece 900 vagas em cursos para crianças e jovens de baixa renda no Grande Recife

O Movimento Pró-Criança é uma organização sem fins lucrativos que atua na educação complementar. Com inscrições de 3 a 14 de fevereiro, a instituição promove oportunidades socioeducativas para jovens, adolescentes e crianças de Recife e Olinda.

Com mais de 900 vagas em cursos, incluindo reforço escolar, as aulas estão previstas para iniciar no dia 17 de fevereiro. Para se inscrever basta entrar em contato com as unidades do Movimento Pró-Criança, disponíveis abaixo.

O Movimento atua na Região Metropolitana de Recife, nos bairros dos Coelhos, Piedade e Recife Antigo - atualmente fechada. Segundo o Movimento Pró-Criança, a instituição já auxiliou aproximadamente 45 mil pessoas por meio do projeto, apresentando novas perspectivas para jovens em vulnerabilidade social.

Cursos

Esporte

Judô - octacampeão no Campeonato Pernambucano de Judô.

Núcleo de Inclusão Digital

Jogos digitais, Marketing Digital e Criador de Conteúdo

Manutenção de Computadores

Robótica Livre Infantil

Inglês

Robótica Livre

Introdução à Informática

Informática Aplicada

Robótica Livre 1 e Robótica Livre 2.

Cultura



Percussão

balé

coral

violino

violão

teatro literário

flauta





Arte



Artes visuais

Letramento

Evangelização

Programa Mãos de Mães - de 18 a 69 anos

Programa destinado às mulheres responsáveis pelos educandos

Brinquedos educativos

costura criativa

estamparia artesanal e encadernação.

Imagem de jovens do Movimento Pró-Criança - João Lucas Alves / Movimento Pró-Criança

Serviço



Período de inscrições: 03 a 14 de fevereiro de 2025

Telefones para inscrições:

Unidade Coelhos - (81) 98802-9574 | 3412-8952

Unidade Piedade - (81) 98865-9756 | 98802-9575

Começo das aulas: a partir do dia 17 de fevereiro de 2025, de acordo com cada curso.

Endereços do Movimento Pró-Criança

Unidade Coelhos (sede)

R. dos Coelhos, 317 - Boa Vista, Recife - PE, 50.070-550

Em frente ao IMIP

Unidade Piedade

Rua José Maia Bezerra, 10 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE, 54430-282

