Recife aparece como o destino mais procurado na Azul para o Carnaval 2025

Segundo a companhia aérea, o Aeroporto de Guararapes, no Recife, aparece em primeiro lugar em número de voos para o período das festas carnavalescas

A um mês do Carnaval - maior festa popular do Brasil -, o Recife é o destino mais procurado pelos foliões. Em dados informados pela Companhia Aérea Azul, o Aeroporto de Guararapes, no Recife, aparece em primeiro lugar em número de voos para o período das festas carnavalescas, seguido por Viracopos, em Campinas, e BH Airport, em Belo Horizonte.

“O Carnaval de Recife e Olinda já está no coração dos brasileiros. É um momento de alegria e exaltação única da cultura pernambucana, que está ganhando cada vez mais força pelo Brasil. Por outro lado, estamos vendo outras cidades despontarem, como Porto Seguro. Para atender os clientes que desejam conhecer a região, montamos um pacote inédito que mistura a animação das festas com o turismo local. Esse produto faz parte de uma estratégia maior, que é oferecer mais experiências e comodidade nas viagens”, afirmou Ciro Novello, gerente Sr. de CRM da Azul.

Em relação aos destinos mais procurados do ano passado, Maceió e Porto Seguro, na Bahia, foram as grandes novidades da lista, ocupando o nono e o décimo lugar, respectivamente.

Voos de Carnaval em todo o Brasil

A Azul disponibilizará mais de 46 mil assentos extras em mais de 290 operações adicionais para o Carnaval de 2025, um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano passado.

A maior parte das operações será direcionada ao Nordeste, tradicionalmente um dos destinos mais procurados do feriado.

Confira abaixo os destinos mais procurados até o momento: