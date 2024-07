PL Jovem é lançado com presença de Nikolas Ferreira, no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O deputado federal participou neste sábado (13) do evento e reforçou apoio a Gilson Machado Neto, pré-candidato do PL à Prefeitura do Recife

O PL Jovem Recife foi oficialmente lançado em evento realizado neste sábado (13), no Clube Internacional, na Zona Oeste da capital, sob comando do presidente municipal da legenda, Gilson Machado Neto, pré-candidato à Prefeitura do Recife. A nova ala que reunirá a juventude do PL tem como presidente Gilson Machado Filho. O evento, que contou com presença do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), teve também participação de outras lideranças do partido.

De acordo com a assessoria de comunicação de Gilson Machado Neto, mais de duas mil pessoas participaram do encontro, onde foram debatidos o papel dos pré-candidatos nas próximas eleições municipais e pautas que atendam as demandas da população local.

Em seu discurso, Gilson Machado Neto criticou a falta de segurança no Recife, a precariedade nos postos de saúde e a redução da falta de oportunidades profissionais para os jovens na capital pernambucana. “Muitas vezes, o médico do serviço público mal tem banheiro para ir, imagine o paciente? Essa é a realidade da saúde no Recife. Sem falar da falta de segurança em nossa cidade e a ausência de oportunidades para nossos jovens no mercado de trabalho, já que somos um dos piores lugares para geração de emprego”, criticou o pré-candidato à Prefeitura do Recife.

Gilson Machado Neto ainda criticou o atual prefeito do Recife, João Campos (PSB), que disputará a reeleição. “Ele é um jovem, mas é um jovem acomodado no que há de pior na política, que é o modo PSB de governar”, atacou o pré-candidato do PL.

Já o deputado federal Nikolas Ferreira reforçou a importância da participação dos jovens na política. Segundo o parlamentar, os novos políticos devem abraçar o propósito e ter uma conduta alinhada com os anseios da população. “Os jovens que aqui estão precisam assumir os seus propósitos na política. Porém, há uma responsabilidade muito grande. Não achem que política é apenas a disputa entre direita e esquerda, mas sim, uma profissão de representar as pessoas. Caso você falhe, não falhará sozinho, mas com seus eleitores, com o Brasil e manchará a história da direita. É preciso honrar os votos recebidos”, defendeu Nikolas.

Participaram do evento o presidente estadual do PL, Anderson Ferreira, os deputados estaduais Alberto Feitosa, Abimael Santos e Joel da Harpa, os deputados federais Pastor Eurico e Fernando Rodolfo, a presidente do PL Mulher Recife, Pastora Flávia Santos, a pré-candidata à Prefeitura de Olinda, Izabel Urquiza, os vereadores do Recife, Alcides Cardoso e Paulo Muniz, o ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

O encontro ainda contou com a participação dos pré-candidatos a vereador do Recife pelo PL: Gilson Machado Filho, também presidente da sigla no município, o vice-presidente da PL Jovem Recife, Netinho Eurico, o presidente da ala jovem em Pernambuco, Thiago Medina, além dos convidados Lucas Pavanato, Maicon Sulivan, Marco Antonio Costa, conhecido como “Superman” e o deputado estadual do Ceará, Carmelo Neto.