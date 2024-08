Mariana Melo é oficializada como candidata a vice-prefeita do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A história de vida de Mariana foi exaltada na convenção enquanto a escolha do vice do prefeito João Campos foi alvo de críticas

Neste sábado (3), o Clube das Pás, na Zona Norte do Recife, foi o palco da convenção que oficializou a candidatura de Daniel Coelho (PSD) à Prefeitura do Recife, com Mariana Melo (PSDB) como sua vice. A tucana é ex-secretária da Mulher e atual presidente do PSDB Mulher, professora no Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) e administradora.

Em seu discurso, Mariana compartilhou uma história pessoal sobre suas dificuldades na infância e juventude. "Eu sou de muitos lugares aqui de Recife... Quando eu tinha 8 anos, fui sair da casa da minha tia... O que eu quero dizer é que não é de hoje que me preparo para ocupar posições como essas. Eu deveria ser a regra. Nas comunidades do Recife está cheio de pequenos que precisam de uma oportunidade", disse Mariana, enfatizando a necessidade de uma cidade mais justa e igualitária.

Daniel Coelho elogiou a dedicação e o esforço de sua candidata a vice, afirmando que ela alcançou seus espaços por mérito próprio e não por favores. "Mariana tá aqui pra opinar. Ela tá aqui pra nos ensinar da importância da mulher, da importância das pessoas que vêm da periferia. Mariana não é marionete nem fantoche", afirmou Coelho.

Coelho também aproveitou a ocasião para criticar o atual prefeito João Campos, mencionando que a escolha de uma mulher para vice na eleição de 2020 foi uma manobra estratégica. "Há 4 anos atrás, João Campos, sabendo que as mulheres são maioria, colocou uma mulher na vice. Agora ele quer deixar um aliado na posição de prefeito", disparou Coelho afirmando que João pensa em sair do cargo em 2026, caso reeleito, para disputar o governo estadual. Ele ainda destacou o contraste entre a utilização da força feminina para conveniência e o verdadeiro respeito pela liderança feminina.

Recentemente, o prefeito João Campos (PSB) confirmou que o chefe de gabinete Victor Marques (PC do B), um amigo desde a juventude, será o candidato a vice-prefeito na sua chapa à reeleição. Em 2020, a vice foi Isabella de Roldão, que ocupa o cargo atualmente.



Diante da situação. Isabella de Roldão (PDT), anunciou sua neutralidade nas eleições municipais de 2024. Em postagem nas redes sociais, ela reforçou que não integrará a chapa de reeleição ao lado do atual prefeito e também descartou a candidatura a vereadora, como vinha sendo cogitado.

Roldão falou em gratidão por ter sido a primeira mulher a ocupar o cargo de vice-prefeita. "Sou grata pela oportunidade e pela experiência de ser a primeira vice-prefeita do Recife. Espero ter inspirado a entrada de mais mulheres na política e que possamos, um dia, ter espaços políticos mais equilibrados", afirmou Isabella.

Raquel Lyra

A governadora Raquel Lyra também se manifestou sobre a importância de Mariana Melo, ressaltando sua persistência e a luta por uma gestão mais eficiente. "Mariana não teve as oportunidades que muitos de nós tivemos e mesmo assim persistiu. Está aqui buscando uma gestão mais eficiente para todos os recifenses", declarou Lyra.

Mariana Melo reiterou o desafio de enfrentar a desigualdade no Recife e prometeu ouvir a população para promover mudanças significativas. "Me preparei muito para ocupar uma posição como essa. Precisamos lutar pelo Recife sem filtro, porque, na realidade, a coisa é bem diferente", afirmou Mariana. Ela enfatizou seu compromisso com a redução das desigualdades de raça e gênero na cidade.

Concluindo seu discurso, Mariana Melo expressou sua gratidão e confiança na capacidade de transformar Recife. "Eu conheço demais essa cidade. Vivi em vários lugares onde não tinha moradia digna e com insegurança alimentar. Acredito que tenho muito a contribuir para nossa cidade", agradeceu Mariana.

A convenção consolidou Daniel Coelho e Mariana Melo como candidatos à Prefeitura do Recife, prometendo uma campanha focada em enfrentar a desigualdade e promover uma gestão inclusiva.