Convenção do MDB com clã Barbalho é marcada por pancadaria em Belém

A convenção do MDB que confirmou, na noite deste sábado, 3, a candidatura do deputado estadual Igor Normando à prefeitura de Belém foi marcada por cenas de pancadaria entre apoiadores de candidatos a vereador de grupos rivais.

O evento partidário realizado no ginásio Mangueirinho teve a presença da família Barbalho, contando inclusive com o governador do Estado, Helder Barbalho, o senador Jader e o ministro Jader Filho, das Cidades, que apoiam Normando contra a reeleição de Edmilson Rodrigues (PSOL). A convenção seguiu normalmente depois do tumulto.

Vídeos gravados dentro do ginásio mostram trocas de socos e pontapés nas arquibancadas. Hastes de bandeiras de candidatos confeccionadas para a festa política também foram usadas nas agressões. As imagens mostram idosos, mulheres e crianças pulando para dentro da quadra para escapar da pancadaria.

CONFUSÃO ENTRE ALIADOS

A confusão se deu entre aliados do vereador Bieco (MDB), que busca o terceiro mandato, e do candidato Fábio Porto (MDB), que tenta sua primeira vaga na Câmara Municipal de Belém.

Segundo Bieco, a confusão começou depois que seu grupo levantou um "mosaico" inspirado nas faixas de estádios de futebol. A peça tinha foto dele, de Normando, do governador Helder Barbalho e de outros integrantes do grupo político.

O grupo de Fábio Porto teria se incomodado com o tamanho da faixa e tentado removê-la. A reportagem não conseguiu contato com o candidato.

Ambos disputam eleitores em segmentos e regiões semelhantes. Eles também têm relações com torcidas organizadas dos arquirrivais Remo e Paysandu, que tinham integrantes na convenção.

"Não tem nada a ver com torcida organizada. Foi por causa do mosaico. São cenas lamentáveis, estou triste. Preparamos uma grande festa", disse o vereador Bieco.

A campanha de Igor Normando estimou em 18 mil o total de presentes no ginásio. Segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas de 16 de julho, o deputado federal Delegado Éder Mauro (PL-PA) lidera a corrida pela prefeitura de Belém, com 30,7% das intenções de voto. Normando ocupa a segunda posição com 18,2%, enquanto o atual prefeito, Edmilson Rodrigues (PSOL), com apoio do PT, tem 13,8%.