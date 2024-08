'Coloca pula-pula na Guararapes e diz que está revitalizando o Centro', dispara Técio Teles para João Campos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em entrevista à Rádio Folha, na manhã desta quinta-feira (22), o candidato à prefeitura do Recife Técio Teles (Novo) afirmou que o caminho para a requalificação do centro da cidade passa por um processo de habitação e ocupação dos imóveis da região.

Ele criticou a atuação do atual prefeito João Campos e da gestão anterior, de Geraldo Júlio, também do PSB, em relação às políticas destinadas ao centro do Recife.

"A gestão do PSB está aí há 12 anos e chega agora, na época da campanha, dizendo que vai fazer alguma coisa. As gestões de Geraldo Júlio e João Campos", disse Técio, reconhecendo positivamente ações do programa Recentro, da atual gestão, mas seguindo com críticas.

"O Recentro tem algumas medidas interessantes, mas o que tem sido feito é colocar aos domingos pula-pula na Guararapes e dizer que está revitalizando o Centro. Vamos falar a verdade. O eleitor precisa da verdade", disparou.

"O centro da cidade do Recife está acabado por políticas de direcionamento erradas. Aí agora, nesses últimos cinco meses, tem ampliado as ações no sentido de isentar ISS para algumas atividades, buscando soluções, mas não são soluções duradouras", acrescentou.

"O Recentro tem formato muito direcionado para o que é retrofit, para recuperar o que é velho. Recuperar os prédios mais antigos. Mas será que isso tem escala para o centro do Recife? O custo disso? A gente tem no centro, da [Avenida] Agamenon pra cá, no bairro de São José, Santo Antônio, na [Avenida] Cruz Cabugá, uma ociosidade de moradia que dá para botar quase 250 a 300 mil pessoas, a gente fez esse estudo, e tá preparado", propôs o candidato.

Moradias no centro

Técio Teles afirmou que sua chapa propõe trazer a população do subúrbio para ocupar o centro do Recife, afirmando que buscará participação da iniciativa privada para subsidiar a operação, caso eleito.

"Ande pela avenida Cruz Cabugá. Olhe o quanto não se dá para construir de moradia e trazer gente. Ande na Conde da Boa Vista, na [Avenida] Guararapes. Quantos prédios daquele não dá para assentar, buscar parcerias para que seja revitalizado e construído sem tanta barreira que impedem o desenvolvimento", disse.

"O centro só vai ter uma solução duradoura a partir do momento em que mais gente morar no centro. Agora [o prefeito João Campos] vai trazer o Instituto Federal para onde era o Trianon, na Guararapes, mas quando der 9 horas da noite, o pessoal vai pra casa e o centro volta a não estar habitado", completou.