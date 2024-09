Daniel Coelho descarta eleição resolvida e sobe o tom contra João Campos: "Quem corre da sua responsabilidade é frouxo"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato a prefeito do Recife Daniel Coelho (PSD), voltou a criticar o atual prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB), em dia de sabatinas nesta terça-feira, 27, realizadas na Rádio Maranata FM e no Porto Digital.

Daniel subiu o tom contra o atual prefeito, o qual acusa de “correr da responsabilidade” e de “culpar terceiros pelo que não fez”.

“Todo mundo tem responsabilidade. Quem corre da sua responsabilidade é frouxo. Você querer culpar terceiros pelo que você não fez é coisa de quem é frouxo, de quem não assume o seu papel. Como prefeito do Recife, todos os problemas da cidade vão ter a ver comigo. Agora, o cara fechar uma Upinha 24 horas e dizer que a culpa é do Estado, é brincadeira”, disse Daniel.

O candidato continuou as críticas, afirmando que João “só quer aparecer na boa”.

“A principal estratégia do atual prefeito João Campos é o seguinte: ‘eu não tenho culpa de nada, tudo que é ruim é do Estado’, aí na hora de fazer dancinha e de Carnaval, é com ele. Só quer aparecer na boa, maquiando nossa cidade. Agora, saúde não é com ele, transporte não é com ele, segurança não é com ele. Então é prefeito pra quê? Só pra fazer Carnaval?”, completou.

Pesquisas

Daniel também aproveitou para fazer comentários sobre o momento eleitoral, após os resultados recentes de pesquisas que colocam João Campos com ampla vantagem sobre os concorrentes. Para o ex-secretário de Turismo do Governo do Estado, a eleição deve ser disputada.

“Vamos ter uma eleição muito dura. Quem tá achando que tem eleição resolvida, essa eleição vai ser disputada, como é o nosso histórico e eu tô muito confiante que, à medida que as pessoas analisem o caminho que o Recife tá indo, elas vão optar por mudança”, analisou.

“Pesquisa não é urna, é a foto de hoje. Sexta-feira que começa. Esse quadro não é estático. Ninguém votou ainda. Ele (João Campos) está na frente hoje. Vai terminar na frente? Aí só quem vai dizer é Deus”, complementou.

Transporte público

Daniel voltou a criticar a gestão atual da Prefeitura e apontou omissão por parte do atual prefeito, ao mencionar que o serviço de transporte público é financiado exclusivamente pelo Governo do Estado.

“Das outras 25 capitais brasileiras, Recife é a única que não investe um centavo em transporte público. Financiado exclusivamente pelo Governo do Estado. Não é assim em nenhuma capital brasileira. Como é que a gente pode enfrentar a questão da mobilidade com um município que se nega a fazer investimento em transporte?”, disse.

Habitação

Ainda em tom de crítica, Daniel destacou o déficit habitacional do Recife e culpa as gestões do PSB no Recife pelo resultado atual. O candidato do PSD destacou que vai implementar programas para reverter o quadro e mencionou um programa de habitação do Governo do Estado, mas lamentou não ser possível fazer mais sem o apoio municipal.

“Todo mundo fez política de habitação e acabou quando o PSB chegou. O PSB é inimigo da habitação popular no Recife. Esse tema acaba transbordando pra desigualdade social, violência, população de rua. São 72 mil famílias que não tem onde morar no Recife”, criticou.

Revitalização do Bairro do Recife

Daniel propôs a criação de um grupo de trabalho para transformar o bairro do Recife Antigo em um modelo de sustentabilidade urbana, envolvendo requalificação urbana e sugeriu ir além de incentivos fiscais, como a isenção de IPTU, além de incorporar práticas de sustentabilidade.

"O empreendedor não quer investir onde ele não tem as condições urbanas adequadas. Essas coisas estão conectadas. Uma região que é recuperada tende a ficar promissora do ponto de vista para o setor privado", afirmou.

“A gente tem todo um entorno, pegando Santo Antônio, a região do centro, Guararapes, Imperatriz, Rua Nova, áreas que precisam ser remodeladas para moradia e comércio com um novo conceito”, complementou.

O candidato do PSD também destacou a necessidade de modelos sustentáveis para novas construções, como telhados verdes, reutilização de água e uso de energias renováveis.

O tema da requalificação também foi terreno para novas críticas de Daniel à atual gestão.

"Eu estou com a sensação, nesse ano de 2024, que, em muitas questões, o Recife está discutindo o seu futuro com um olhar para trás, com um olhar para o retrovisor e conceitos que ficaram para o século passado", concluiu.

