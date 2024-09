João Campos vive dia de vitórias na Justiça Eleitoral contra Gilson e Daniel

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em nova decisão judicial nesta quarta-feira (4), o atual prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB) obteve mais uma vitória, desta vez contra o candidato Daniel Coelho (PSD), com a Justiça Eleitoral determinando nova suspensão de propaganda.

A decisão da 4ª Zona Eleitoral atendeu novo pedido da campanha de João Campos, que acusa Daniel de usar dados desatualizados ao mencionar déficit habitacional no Recife.

Na inserção, Daniel Coelho reforça o argumento de que o Recife vive um déficit habitacional e que 70 mil famílias vivem sem moradias dignas na cidade, dado contestado pela campanha do atual prefeito e candidato à reeleição.

A Frente Popular do Recife argumentou, no mandado de segurança apresentado, que o candidato do PSD “já viu discutida a desatualização de seus dados, posto que retirados do Plano Municipal de 2018, atualizado em 2022, mas voltou a divulgá-los”.

Na decisão, a Justiça Eleitoral reconheceu o argumento posto pela Frente Popular, determinando a suspensão das propagandas eleitorais com esse conteúdo, em guia eleitoral e inserções em rádio e TV, além de redes sociais.

“A informação acerca do quantitativo de moradias não dignas em Recife demanda seu afastamento das propagandas eleitorais em todos os meios de divulgação, até o julgamento exauriente da respectiva representação”, disse.

A Justiça Eleitoral também definiu multa de R$ 5 mil em caso de descumprimento.

Decisão também suspendeu propaganda de Gilson Machado

Mais cedo, outra decisão da 4ª Zona Eleitoral determinou a suspensão de uma propaganda do candidato Gilson Machado (PL), também atendendo pedido da Frente Popular do Recife.

Na inserção, Gilson acusa a Prefeitura do Recife de fazer uso político das creches da rede municipal, ao denunciar supostas irregularidades no modelo de parcerias adotado pela gestão municipal para gerir creches na cidade.

A Justiça Eleitoral concluiu, em decisão, que os dados apresentados pela campanha do candidato do PL não são suficientes para provar o conteúdo denunciado. Foi definida multa de R$ 5 mil em caso de descumprimento, para cada nova veiculação do conteúdo.

DEFESA DE GILSON

Em nota, a defesa de Gilson, por meio do advogado Dr. Emílio Duarte, representante do jurídico da campanha do candidato, afirma que o seu cliente segue firme cobrando providências em relação à situação da gestão de parte das creches do Recife.

"É fato que existem algumas creches que, infelizmente, funcionam sem alvarás do bombeiro. O jurídico do Partido Liberal foi hoje ao corpo de bombeiros, acompanhando Gilson Machado, solicitar a fiscalização imediata das creches que, supostamente, recebem recursos públicos e estão irregulares. Essa postura visa a tutela de um bem jurídico que perpassa a lisura do pleito e a vida de todas as pessoas que frequentam as referidas unidades".