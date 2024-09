Em caminhada, Dani Portela diz querer ser a "candidata com a cara do povo"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na última quarta-feira (4), a candidata do PSOL/REDE, Dani Portela, participou de uma caminhada pelas ruas da Vila Santa Luzia, no bairro da Torre Durante o evento, a postulante conversou com os moradores e apresentou suas propostas de governo, destacando seu objetivo de ser uma “candidata com a cara do povo”.



Ela afirmou: “O Recife nunca teve uma prefeita mulher em toda a sua história e eu quero ser a primeira prefeita de nossa cidade, porque eu acredito que é possível um Recife melhor para todos. Quero ver a nossa cidade sair desse lugar de uma das campeãs em desigualdades no país e se tornar um lugar de justiça e igualdade, com oportunidades para todas as pessoas.”

Após a caminhada, Portela participou de uma roda de conversa com moradores e lideranças locais, dando continuidade ao projeto Casa Semente, que criou em 2020. A candidata destacou a importância de caminhar pelas ruas da cidade para entender as necessidades dos cidadãos e manter um diálogo direto.

Durante o encontro ressaltou a necessidade de um projeto político para Recife que se concentre no acesso a direitos e na redução das desigualdades de gênero, raça e classe social. “Estamos nos propondo a construir e executar um projeto de cidade que tenha como objetivo melhorar a vida das pessoas”, disse ela.

A candidata conclui falando que quer resolver os problemas do “Recife real”, aquele que segundo a mesma não é o redes sociais.

Agenda da candidata nesta sexta-feira (6):

11h — Sabatina no Programa Girando a Pauta;