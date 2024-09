Ludmila Outtes encerra a série de sabatinas da Rádio Jornal, nesta quarta

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Rádio Jornal encerra a série de sabatinas com os candidatos à prefeitura do Recife nesta quarta-feira (10), entrevistando Ludmila Outtes (UP). A conversa começará às 11h, no horário do Debate da Super Manhã, com apresentação de Natália Ribeiro e participação de Igor Maciel.

A sabatina terá duração de uma hora e será uma oportunidade para a candidata destrinchar destrincharem suas propostas de governo à frente da prefeitura da capital pernambucana, respondendo questões sobre segurança, saúde, educação e infraestrutura.

O encontro será transmitidos simultaneamente nas plataformas digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação e poderá ser assistido ao vivo de qualquer região do estado.

Nos últimos dias, a Rádio Jornal entrevistou todos os outros sete candidatos à prefeitura do Recife: João Campos (PSB), Dani Portela (PSOL), Daniel Coelho (PSD), Gilson Machado (PL), Técio Teles (Novo), Simone Fontana (PSTU) e Victor Assis (PCO).

Sabatina com Victor Assis

Candidato à prefeitura do Recife, Victor Assis (PCO) - JAILTON JR./JC IMAGEM

Na última terça-feira (10), a Rádio Jornal sabatinou o candidato Victor Assis (PCO). Durante a sabatina, o candidato criticou não ter recebido verba do fundo eleitoral, defendeu geração de emprego na cidade e afirmou ser contra as multas de trânsito na cidade.

Em seu primeiro momento de fala, Victor Assis, afirmou estar sendo perseguido por não receber fundo de verba eleitoral para sua campanha à prefeitura do Recife.

"Nosso partido está sendo perseguido nesse momento, transcorrido mais da metade da campanha eleitoral até agora nós não recebemos o fundo eleitoral, porque a senhora Carmen Lúcia, presidente do TSE decidiu não pagar o fundo eleitoral para sabotar a nossa candidatura.", afirmou o candidato.

Emprego

Sobre a geração de emprego para a população recifense, Victor defendeu a criação de uma empresa pública para auxiliar as demandas da área, "propomos a criação de uma empresa pública, porque a iniciativa privada não quer empregar ninguém, não tá preocupado com a sustentação das famílias.", disse.

"Nós defendemos a criação de uma empresa pública, em que essa empresa emprega todo mundo que está desempregado e que seja voltada fundamentalmente para obras públicas.", completou.

Mobilidade

Victor Assis afirmou ser contra os radares de velocidade na cidade "esse um ano que ficou sem radar foi uma das poucas coisas boas que o João Campos fez pela população. A gente tiraria os radares. ", afirmou.

O candidato também afirmou ser contra as multas "além delas servirem para saquear a população, elas são completamente irracionais, por exemplo, a multa pela pessoa não usar cinto de segurança, se ela vai usar cinto de segurança ou não é problema dela", disse.

Segurança

Victor diz ser contra a Guarda Municipal do Recife "na administração do PCO não haveria guarda municipal e em uma administração estadual não haveria policia", afirmou.

Questionado sobre quem faria a segurança da população, Victor diz que o próprio povo faria essa defesa "o próprio povo, nós incentivaríamos a criação de policiais por bairro, de milícias, que funcionassem em cada bairro", disse o candidato.