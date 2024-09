Gilson Machado defende "retomada do turismo" e critica gestão de João Campos em sabatina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato do Partido Liberal ao cargo de prefeito do Recife, Gilson Machado, participou de uma sabatina nesta quarta-feira (11), no programa Espaço Político. Durante a conversa, ele apresentou propostas para o turismo, área na qual já foi ministro durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e também aproveitou para falar sobre segurança, acessibilidade e criticar a atual gestão de João Campos (PSB), atual prefeito da capital pernambucana e candidato à reeleição.

Gilson cita que a “retomada do turismo” é crucial para aquecer a economia recifense. Ele diz que “a cultura hoje está abandonada” e propõe a criação de um calendário cultural descentralizado, que abrangerá todas as Regiões Político-Administrativas (RPA) do Recife. O postulante diz que “em Carnaval e São João não vou trazer outros ritmos a Pernambuco”, criticando a escolhas dos artistas pela gestão de João Campos nas festividades.

O calendário inclui festivais, circuitos culturais e eventos que promovam teatros, museus e cinemas, estimulando a cultura local. Gilson sugere a requalificação dos equipamentos culturais, com reformas estruturais, melhorias na iluminação, sinalização turística, acessibilidade e segurança.

Ele diz que, além do turismo, tem segurança e acessibilidade como áreas de foco, propondo medidas para “melhorar a segurança pública e tornar os espaços culturais e turísticos mais acessíveis a todos”. Machado também promete incentivar a promoção cultural e artística, com apresentações de artistas locais e eventos ao ar livre em espaços públicos com potencial turístico.

Sobre a educação, o candidato diz que vai “valorizar os professores e aumentar os efetivos”, citando propostas como usar ônibus escolares com câmeras com reconhecimento facial e o incentivo ao embarque digital.

