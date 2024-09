Raquel Lyra comemora alta do PIB e promete 7 mil novos policiais em 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Governadora comentou as tratativas a respeito da Escola de Sargentos do Exército e disse confiar na vitória de Rodrigo Pinheiro em Caruaru

A governadora Raquel Lyra (PSDB) foi entrevistada pela rádio CBN nesta terça-feira (17) e afirmou que Pernambuco "estava estagnado" e que sua gestão "trabalhou muito para organizar a casa". A declaração foi dada no momento em que a tucana comemorou a alta do PIB do estado no segundo trimestre deste ano, anunciada na última semana.

"Pernambuco nos elegeu, a mim e a Priscila [Krause, vice-governadora] para trabalhar por mudanças, e agora a gente já tem muitas entregas para apresentar. É um trabalho há 20 meses incansável, não tem fim de semana. E os prefeitos já conseguem perceber o nosso trabalho, por ter sido prefeita, de como a gente pode trabalhar mais e melhor a partir da conjugação entre estado e prefeitos, o que não existia e que agora a gente consegue fazer com muita força", afirmou a governadora, elencando obras entregues na sua gestão.

"A gente nao tinha investimento em infraestrutura. A malha rodoviária de Pernambuco estava destruída. Estamos fazendo agora mais de mil quilômetros de requalificação. Fomos atrás do governo federal, de investimento. Temos cerca de R$ 1,5 bilhão em obras em estradas em Pernambuco ou em licitação, e isso vai continuar crescendo. Não à toa cresceu 4.1% o PIB de Pernambuco no último trimestre. A gente ultrapassa o Brasil", disse Raquel Lyra.

Escola de Sargentos

Durante a conversa, ela explicou em que pé está a vinda da Escola de Sargentos do Exército (ESA) para Pernambuco. O equipamento é previsto para ser construído na Área de Proteção Ambiental (APA) Aldeia/Beberibe, que engloba municípios da Região Metropolitana do Recife e da Zona da Mata Norte.



Raquel defendeu a vinda da ESA para o estado, afirmando que o aparelho vai melhorar a qualidade de vida para essa parte do estado. A governadora afirmou que cerca de 10 mil pessoas passarão a viver no local, movimentando a economia do trecho, que já tem no seu entorno o polo automotivo de Goiana.

Na entrevista, ela deu detalhes sobre as contrapartidas ambientais apresentadas pelo governo estadual.

"Já houve diversos estímulos para que a obra fosse mais sustentável, desmatasse menos e tirasse parte da construção que tivesse dentro da mata. Estou em contato com as pessoas do Ibama para mostrar nosso ponto de vista, para que a gente possa avançar com licenciamento, junto com o ministro José Múcio [da Defesa]. A gente já conseguiu reduzir e muito o impacto do que era a previsão inicial de desmatamento. Era muito mais que o dobro do que está posto hoje. Agora é o Exército com o Ibama que vão trabalhar nisso", contou.

"O que nós vamos apresentar é tudo aquilo que o estado fez, inclusive apresentar alternativa de terrenos para construções que não precisam ser feitas dentro da mata, e o estado podendo desapropriar as matas, tão logo o Exercito aprove. E ele tá com intenção de aprovar", completou Raquel.

Arco Metropolitano

Raquel também comentou o desenvolvimento do Arco Metropolitano, obra de infraestrutura que integra o projeto da Escola de Sargentos e que também é alvo de críticas a respeito da preservação ambiental.



"A gente lança nesse mês de outubro o edital do primeiro trecho. Só estamos aguardando autorização do DNIT para a gente licitar. Começando, a gente vai fazer da 408 até o Cabo de Santo Agostinho, metade sendo feita e paga pelo estado de Pernambuco e outra metade pelo Governo Federal, juntando os dois dá R$ 1,3 bilhão. Esse é o acordo que a gente tem com o presidente Lula e o ministro Renan [Filho, dos Transportes].

"E a gente discute o traçado do eixo da região norte. Aí vem a questão toda ambiental, e a gente só vai fazer isso ouvindo a população. A gente só vai fazer aquilo que é possível fazer, mas a gente precisa desse eixo de integração para que Pernambuco ganhe competitividade e a gente melhore a mobilidade do estado. O arco metropolitano viraria a nova BR-101 e o trecho que hoje é a 101, viraria trecho urbano", detalhou Raquel Lyra.

Segurança pública



No quesito segurança pública, Raquel Lyra foi pragmática e disse que só promete fazer o que sabe que conseguirá realizar.

"Quando a gente diz que vai contratar 7 mil novos policiais ano que vem, é porque isso vai acontecer. Vai ter 4.800 policiais militares, policiais civis, policiais penais já contratamos mais de 600 esse ano, e policia científica. Hoje a gente tem menos policiais do que há 20 anos", afirmou ela, que rechaçou a ideia de que o seu plano Juntos Pela Segurança seria um "novo Pacto Pela Vida", do governo anterior.

"Não é o novo Pacto Pela Vida, é o Juntos Pela Segurança, mas é uma politica publica com o Pacto pela Vida foi", disparou.

Ela também respondeu às cobranças dos candidatos aprovados no concurso da Polícia Penal, afirmando que, havendo abertura de novas vagas, os concursados serão convocados. Apesar disso, não cravou datas.

O sistema prisional pernambucano tem uma média de 29 mil pessoas privadas de liberdade, mas a capacidade é de pouco mais de 15 mil vagas. A promessa do governo é entregar 7.950 novas vagas até o final de 2026, minimizando o déficit histórico no Estado.

240 novos policiais penais foram nomeados em junho deste ano e aproximadamente 644 ainda aguardam nomeação.

"A gente está contratando à medida que abrem novas vagas. A gente vai abrir o Complexo do Curado, porque a obra tá terminando, agora vamos mobiliar e equipar para poder entregar para o sistema penitenciário. A gente já contratou parte desses policiais e eles estão em treinamento em outras unidades. Estamos no complexo de Araçoiaba, de Itaquitinga para entregar vaga. Temos várias entregas programadas. Abrindo novas vagas, a gente chama os policiais penais. É claro que eles sonham com entrar no estado para nos ajudar e são muito bem-vindos", apontou a governadora.

Eleições municipais em Caruaru



Questionada sobre as eleições municipais, Raquel Lyra disparou de imediato: "a primeira coisa que eu digo é que não disputo as eleições municipais. Obviamente temos aliados disputando. O que a gente espera é um debate verdadeiro sobre as cidades, e como um prefeito no território é importante".

Em seguida, fez questão de defender o seu candidato em Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB), que era seu vice-prefeito e assumiu o cargo após ela deixar a prefeitura para se candidatar ao governo, em 2022. Ele agora busca a reeleição.

"Não tenho dúvida nenhuma da capacidade de Rodrigo de liderar a cidade de Caruaru. Fizemos um governo juntos, deixamos muita coisa encaminhada e Rodrigo inaugurou elas. A gente cumpriu mais de 90% do nosso plano de governo. E eu tenho confiança nele, sei que a população de Caruaru aprova o nosso conjunto politico e o nosso trabalho, estou confiante que vamos ganhar as eleições", relatou.

José Patriota

Ainda na entrevista, Raquel Lyra lamentou a morte do deputado estadual e ex-presidente da Amupe José Patriota (PSB), que faleceu nesta terça-feira (17) após 10 anos enfrentando um câncer no fígado.

"Tive a oportunidade de conviver muito com ele, tanto durante o governo de Eduardo Campos e antes disso. Ele foi um cara forjado na luta, que sempre trabalhou na militância para fortalecer as pessoas do campo, garantir que as pessoas pudessem viver a partir do seu próprio trabalho com dignidade", disse a governadora, que já tinha se manifestado sobre a perda mais cedo, em suas redes sociais.

"Na Amupe, quando fui prefeita, [José Patriota foi] um defensor do municipalismo, das cidades. A compreensão de que a partir do fortalecimento das cidades a gente muda a vida das pessoas", completou Raquel Lyra.