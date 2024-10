Em caminhada no Mercado de Afogados, Dani Portela apresenta propostas para fortalecimento do comércio

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidata do PSOL realizou caminhada ao lado de apoiadores e conversou com comerciantes locais e moradores da região, destacando propostas

Dani Portela (PSOL), candidata a prefeita do Recife, realizou caminhada no Mercado de Afogados, Zona Oeste do Recife, na manhã deste domingo (22). Na ocasião, Dani conversou com comerciantes locais e moradores da área, escutando as demandas e apresentando suas propostas, acompanhada de apoiadores.

A candidata do PSOL enfatizou a necessidade de políticas públicas de apoio ao comércio local e que incentivem o empreendedorismo, promovendo ambiente favorável ao desenvolvimento de negócios. Dani destacou sua proposta de criação da Lei Geral de Proteção ao Comerciante Informal.

“Meu objetivo é desenvolver estratégias para a gestão da ocupação do solo, abolindo apreensões arbitrárias e violentas de mercadorias, e criando mecanismos de apoio para os comerciantes que desejam formalizar seus negócios ou ingressar no mercado de trabalho formal”, disse.

Tolerância religiosa

Ainda na Zona Oeste, no bairro da Iputinga, Dani participou de encontro com candidatos à Câmara Municipal do Recife, onde falou sobre tolerância religiosa, destacando a importância do respeito às religiões de matriz africana.

A candidata do PSOL enfatizou a necessidade de um diálogo aberto e inclusivo entre diferentes crenças, ressaltando que a diversidade religiosa é fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e harmoniosa.

Compromisso com a cultura

Dani também cumpriu agenda na Bomba do Hemetério, Zona Norte do Recife, onde participou de uma roda de conversa sobre arte. A candidata reafirmou o compromisso com a cultura, destacando propostas de governo para o tema.

Entre as propostas apresentadas está a promoção de uma política de valorização dos equipamentos culturais da sociedade civil, incluindo espaços que preservam tradições culturais, incentivam a produção artística e oferecem formação cultural, tanto na região central do Recife quanto nas periferias.

A candidata reforçou que essa iniciativa visa destacar as particularidades locais, fomentar intercâmbio cultural, preservar a memória, promover o turismo e garantir a inclusão social.

Em vídeo, Dani Portela (PSOL) diz por que quer governar o Recife