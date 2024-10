Dani Portela intensifica ligação com Lula na campanha para captar eleitores da esquerda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidata do PSOL à prefeitura do Recife tem repetido que seria a única candidata que "tem lado" e "não esconde Lula" na campanha eleitoral

Dani Portela (PSOL) resolveu intensificar a imagem do presidente Lula na campanha à prefeitura do Recife. Nos últimos dias, a candidata vem reforçando que seria a única candidata que não esconde o apoio ao presidente petista.

A estratégia tem como foco alcançar eleitores do prefeito João Campos (PSB), que embora tenha apoio público de Lula na busca pela reeleição, tem evitado utilizar a imagem do mandatário na campanha.

Recentemente, Dani Portela publicou uma animação nas redes sociais em que credita a João Campos, Gilson Machado (PL) e Daniel Coelho (PSD) a pecha de que eles são ou já foram contra o PT em algum momento da carreira política.

O vídeo animado diz que os três candidatos apoiaram Aécio Neves (PSDB), apoiaram o "golpe contra Dilma", já falaram mal do PT para ganhar voto e querem obter o voto de "bozominions" nessa eleição — se referindo aos eleitores de Jair Bolsonaro.

Fazendo uma comparação com esses candidatos, Dani diz que nunca realizou as ações expostas no vídeo, e que esteve "sempre do lado certo da história".

No último dia 23, outra arte publicada nas redes da candidata do PSOL lembrou aos seguidores que, naquela data, faltavam 13 dias para o primeiro turno das eleições. O número do Partido dos Trabalhadores aparece em destaque na peça, margeado por uma estrela, símbolo do PT.

Na pesquisa Quaest divulgada no final de agosto, vale lembrar, 40% dos entrevistados afirmaram preferir um prefeito aliado de Lula, contra 26% de preferência por um bolsonarista.

"Time de Lula"

Esse discurso de Dani vem sendo trabalhado desde o início do mês. Na sabatina à Rádio Jornal, no dia 3 de setembro, Dani Portela afirmou que João teria "abaixado as bandeiras" para disputar o voto dos bolsonaristas.

Ela cravou que a candidatura do PSOL é que, de fato, faria parte do "time de Lula". Dani vem repetindo esse mesmo discurso em vários atos de campanha.

"Nós sempre tivemos do lado certo da história. Tenho dito: as pessoas que são do time de Lula, que se identificam com as bandeiras de esquerda, sabe que não vai baixar bandeira para disputar voto de bolsonarista. João Campos tem feito isso. Lula vai cumprir acordo, mas nós somos o time de Lula”, disse ela à Rádio Jornal.

Gilson Machado, vale lembrar, também já criticou João Campos por estar "escondendo Lula e o PT" da campanha. O candidato do PL também repetiu que o socialista estaria querendo o voto dos bolsonaristas.

"Minha gente, a campanha está no começo, mas já tem gente escondendo Lula e o PT, querendo o voto da direita, do conservador, do bolsonarista. Esse mesmo pessoal que chamava Lula de ladrão, José Dirceu de ladrão”, disse Gilson, ainda em agosto.