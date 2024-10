Tecio Teles apresenta propostas para a Saúde e promete foco na implementação de novas tecnologias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Candidato do Novo apresentou propostas em encontro com apoiadores, destacando foco em novas tecnologias e otimização da gestão da saúde no município

O candidato a prefeito do Recife Tecio Teles (Novo) apresentou propostas para a área da saúde, em encontro com apoiadores nesta terça-feira (24). Entre as propostas, Tecio destacou a implementação de novas tecnologias e a otimização da gestão do sistema de saúde municipal como foco.

Tecio prometeu a implementação de um prontuário eletrônico único, que interligará todas as unidades de saúde da rede pública, permitindo acesso rápido ao histórico médico dos pacientes, facilitando diagnósticos e tratamentos, além de reduzir a burocracia no atendimento.

“Com um prontuário eletrônico unificado, os profissionais de saúde terão mais agilidade e precisão na hora de atender os recifenses”, destacou Teles.

O candidato do Partido Novo também propôs parcerias público-privadas (PPPs) na saúde, para aumentar a capacidade de atendimento e zerar as filas de exames. De acordo com Teles, a medida garante mais agilidade e eficiência no serviço.

Tecio defende uma gestão baseada em dados, utilizando análise estatística para identificar áreas críticas e otimizar a operação do sistema de saúde.

Outra proposta apresentada foi a criação de um sistema de triagem digital, com aplicativos e plataformas online para realizar a pré-avaliação de pacientes de forma remota. De acordo com o candidato, a medida tem o objetivo de desafogar os serviços presenciais e encaminhar os pacientes diretamente para os serviços de saúde mais adequados, acelerando o atendimento.