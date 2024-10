Candidata à Prefeitura do Recife, Dani Portela promove encontro com crianças na Casa Marielle Franco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A candidata à prefeitura do Recife, Dani Portela (PSOL/ Rede), realizou uma plenária dedicada às crianças. O evento realizado na manhã deste sábado (28), aconteceu na Casa Marielle, localizada no bairro do Derby, e contou com diversas atividades, como, desenho, pintura e contação de histórias.



Na ocasião, a deputada estadual destacou a relevância de se pensar em políticas públicas que atendam às necessidades infantis. Com o seu pequeno filho Jorge no colo, Dani ressaltou que as crianças são o futuro do Recife e, portanto, suas necessidades devem ser consideradas.

“Esse compromisso com as futuras gerações impacta positivamente a cidade, garantindo que as vozes das crianças sejam ouvidas e valorizadas na construção de um Recife com a cara de todas elas.”, destacou Portela.

Café da manhã no Espaço Agroecológico

Mais cedo, a candidata Dani Portela tomou café da manhã no Espaço Agroecológico, no bairro da Várzea, zona oeste do Recife. Ela visitou a feira de produtos orgânicos, conversou com os comerciantes e consumidores.

Dani falou sobre a importância de lugares como esses serem fundamentais para a cidade, na promoção de uma produção sustentável de alimentos, melhorando a segurança alimentar e fortalecendo a economia local.

“Quase a metade da população da cidade vive hoje algum grau de insegurança alimentar. Por isso, entre as nossas propostas, destacamos a revisão e implementação do Plano Municipal de Agroecologia, em diálogo com o Plano Diretor da Cidade, fomentando a agricultura urbana nos diversos territórios.”, ressaltou Dani Portela.

O evento reuniu moradores, lideranças do movimento agroecológico e agricultores familiares. De acordo com Marcos Figueiredo, sócio fundador do Centro Sabiá e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, o Espaço Agroecológico é um local educativo, dialógico e de consciência política. E que a preocupação do coletivo é transformar a segurança alimentar e a ocupação dos espaços públicos em direito para população.

A candidata destacou a importância da agroecologia para fortalecer as comunidades e garantir alimentos saudáveis.