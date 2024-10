Cleiton Collins declara apoio do PP a Mirella em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A candidatura de Mirella Almeida (PSD) à Prefeitura de Olinda recebeu um novo apoio. Nesta segunda-feira (14), o deputado estadual Cleiton Collins esteve ao lado da candiata e afirmou o apoio do Partido Progressistas (PP). A aliança foi formalizada após reunião, que além de Cleito Collins, contou com o vereador eleito no Recife Alef Collins e teve a aprovação do presidente da sigla no Estado, o deputado federal Eduardo da Fonte, segundo Collins.

Mirella comentou sobre o apoio recebido. “Agradeço de coração o gesto e o apoio neste momento tão importante. É hora de cada cidadão decidir o melhor para a cidade. Colocar na balança a experiência, as conquistas, as propostas que realmente atendam às suas necessidades, sem aventuras, mas com muita certeza. Olinda vai andar para frente", destacou a candidata.

Botelho contesta

Candidato do PP no primeiro turno em Olinda, Márcio Botelho, que declarou apoio ao candidato Vinícius Castello, declarou em nota que o posicionamento de Collins não reflete a vontade do diretório municipal do partido.

“Em resposta a recentes rumores sobre o apoio isolado de Cleiton Collins à candidata Mirella Almeida, o Diretório Municipal do Partido Progressistas (PP) de Olinda, representado por seu presidente, Márcio Botelho, anuncia o apoio ao candidato Vinícius Castello nas eleições municipais de Olinda. A decisão tem o respaldo do deputado federal e presidente do Partido Progressistas (PP) em Pernambuco, Eduardo da Fonte, e o vice-presidente estadual do PP e deputado federal Lula da Fonte”, informa trecho do comunicado.

