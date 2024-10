Em caminhada com Ramos, Raquel Lyra diz que "Paulista já escolheu seu prefeito

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta sexta-feira (25), a governadora Raquel Lyra (PSDB) participou de uma caminhada ao lado de Júnior de Irmã Teca, prefeito eleito de Itapissuma, e do atual prefeito de Paulista, Yves Ribeiro (PT).

A caminhada foi em apoio à Ramos (PSDB), candidato que a governadora vem apoiando desde o primeiro turno.

Em vídeo divulgado nas redes sociais de Júnior de Irmã Teca, Raquel declarou: "Paulista já escolheu seu prefeito, é Ramos".

Segundo turno em Paulista

Ramos liderou o primeiro turno das eleições em Paulista, obtendo 74.092 votos, o que equivale a 44,36% dos votos válidos.

Seu principal adversário, Junior Matuto (PSB), terminou em segundo lugar com 51.213 votos, representando 30,66% do total.

O segundo turno será este domingo (27). Junior Matuto tem o respaldo do prefeito do Recife, João Campos (PSB), enquanto Ramos, além de ser apoiado pela governadora Raquel Lyra (PSDB), conta também com a colaboração do atual prefeito da cidade, Yves Ribeiro (PT).