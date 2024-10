Quais cidades vão ter segundo turno neste domingo (27)? Confira a lista

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Eleitores de 51 cidades brasileiras, incluindo 15 capitais, voltam às urnas neste domingo (27) para definir os prefeitos de suas regiões. As disputas pelo segundo turno estão concentradas em municípios com mais de 200 mil eleitores, onde nenhum candidato obteve mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

Confira abaixo a lista das cidades que terão segundo turno e as principais disputas.

Onde vai ter segundo turno no Brasil?

Após o primeiro turno das Eleições Municipais de 2024, que ocorreu no dia 06 de outubro, 51 municípios brasileiros não definiram seus prefeitos e vice-prefeitos.

Neste domingo (27), eleitores de 15 capitais e de outras 36 cidades deverão votar novamente para escolher entre os dois candidatos mais votados. Nas capitais, o segundo turno será decisivo em cidades como São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte, onde a disputa foi acirrada e a diferença de votos entre os candidatos foi mínima.

Em outras regiões, como Goiânia e João Pessoa, houve surpresas, com candidatos que não estavam entre os favoritos nas pesquisas ganhando força nas urnas.

Capitais que terão segundo turno

As 15 capitais onde haverá segundo turno no dia 27 de outubro são:

Aracaju (SE)



Belo Horizonte (MG)



Belém (PA)



Campo Grande (MS)



Cuiabá (MT)



Curitiba (PR)



Fortaleza (CE)



Goiânia (GO)



João Pessoa (PB)



Manaus (AM)



Natal (RN)



Palmas (TO)



Porto Alegre (RS)



Porto Velho (RO)



São Paulo (SP)

36 cidades também terão segundo turno:

Anápolis (GO)



Aparecida de Goiânia (GO)



Barueri (SP)



Camaçari (BA)



Campina Grande (PB)



Canoas (RS)



Caucaia (CE)



Caxias do Sul (RS)



Diadema (SP)



Franca (SP)



Guarujá (SP)



Guarulhos (SP)



Imperatriz (MA)



Jundiaí (SP)



Limeira (SP)



Londrina (PR)



Mauá (SP)



Niterói (RJ)



Olinda (PE)



Paulista (PE)



Pelotas (RS)



Petrópolis (RJ)



Piracicaba (SP)



Ponta Grossa (PR)



Ribeirão Preto (SP)



Santa Maria (RS)



Santarém (PA)



Santos (SP)



São Bernardo do Campo (SP)



São José do Rio Preto (SP)



São José dos Campos (SP)



Serra (ES)



Sumaré (SP)



Taboão da Serra (SP)



Taubaté (SP)



Uberaba (MG)

Confira a análise do 2º turno em Pernambuco e no Brasil

Cidades do Nordeste

O segundo turno será decisivo em algumas cidades-chave do Nordeste, onde as disputas refletem polarizações políticas. As campanhas têm sido marcadas pela presença de lideranças regionais e pelo apoio de figuras nacionais, como presidente Lula.

Olinda (PE)

Em Olinda, o atual vereador do município, Vinícius Castello, lidera a corrida após o primeiro turno, encerrando com 38,75% dos votos, o que representa um total de 80.422 eleitores.

Mirella Almeida, ex-secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação durante a gestão do prefeito Professor Lupércio, também obteve destaque na disputa.

Embora tenha figurado na terceira posição em alguns momentos da apuração, Mirella terminou o primeiro turno com 30,02%, totalizando 62.289 votos.

A campanha de segundo turno foi marcada por um clima tenso entre os candidatos, com investidas nas redes sociais e críticas sobre "apadrinhamento". Enquanto Vinicius relaciona Mirella com o prefeito Professor Lupércio (PSD), Mirella relaciona Vinicius com o ex-prefeito Renildo Calheiros (PCdoB).

Paulista (PE)

Em Paulista, a disputa eleitoral também segue para o segundo turno. O candidato Ramos, do PSDB, liderou o primeiro turno com 74.092 votos, o que representa 44,36% dos votos válidos.

Ele enfrentará Junior Matuto, do PSB, que ficou em segundo lugar com 51.213 votos, somando 30,66%.

As campanhas em Paulista ganharam força com o apoio de figuras importantes. Junior Matuto conta com o respaldo do prefeito do Recife, João Campos (PSB), enquanto Ramos, além de ser apoiado pela governadora Raquel Lyra (PSDB), tem o suporte do atual prefeito da cidade, Yves Ribeiro (PT).

Fortaleza (CE)

O segundo turno das eleições municipais em Fortaleza opõe duas forças políticas significativas: de um lado, André Fernandes (PL), apoiado por Jair Bolsonaro; do outro, Evandro Leitão (PT), que conta com a aliança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No primeiro turno, Fernandes, que não formou coligação, recebeu 562.305 votos, correspondendo a 40,20% do total. Em contraste, Leitão obteve 480.174 votos (34,33%), contando com o respaldo da coligação “Juntos, Fortaleza Pode Mais”, composta por oito partidos, incluindo PT, PCdoB, PV, e PSB.

Segundo turno em São Paulo

Em São Paulo, a maior capital do país, o segundo turno será entre Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL).

O primeiro turno foi marcado por um triplo empate técnico entre Nunes, Boulos e Pablo Marçal (PRTB). No final, Nunes conquistou 31,62% dos votos, enquanto Boulos obteve 31,21%, com uma diferença de apenas 25 mil votos entre eles. Marçal ficou em terceiro, com 30,28%.

No segundo turno, Nunes recebeu apoio do PSDB e de outros partidos de centro, enquanto Boulos consolidou alianças à esquerda, com o apoio do PT e da Rede Sustentabilidade.

A campanha tem sido focada em questões de habitação, transporte público e segurança, temas centrais para o eleitorado paulistano.

Vale lembrar que a campanha de primeiro turno em São Paulo foi marcada por casos de violência, como a agressão desferida pelo então candidato José Luiz Datena (PSDB) a Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira e o soco que o assessor de Marçal desferiu contra o chefe de marketing da equipe de Ricardo Nunes.

Belo Horizonte (MG)

Em Belo Horizonte, a capital mineira, Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD) avançaram para o segundo turno. Engler conquistou 34,42% dos votos válidos, enquanto Noman obteve 26,45%.

Pesquisa da Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) apontou que as intenções de voto para o segundo turno mostram Fuad Noman à frente, com 46% das intenções, enquanto Bruno Engler aparece com 40%.

A margem de erro da pesquisa coloca ambos em uma situação de empate técnico.

Como funciona o segundo turno?

O segundo turno ocorre em cidades com mais de 200 mil eleitores quando nenhum dos candidatos a prefeito consegue a maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno, ou seja, 50% mais um dos votos.

Apenas os dois candidatos mais votados seguem para o segundo turno, onde quem obtiver a maioria dos votos válidos será eleito.

No Brasil, apenas eleições para presidente, governadores e prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores podem ter segundo turno.

Cargos como vereadores, deputados estaduais e federais são eleitos no primeiro turno, de acordo com o número de votos recebidos.

VEJA NO VÍDEO: quando será a próxima eleição para prefeito?