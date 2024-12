"A gente tem um time que é o melhor do Brasil", diz João Campos em missa com a equipe

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito do Recife, João Campos, se reuniu com sua equipe para agradecer ao ano e destacar feitos na capital pernambucana durante sua gestão

Nesta sexta-feira (13), o prefeito do Recife, João Campos (PSB), participou de uma missa de agradecimento ao lado de sua equipe e familiares. O evento teve falas sobre as ações do prefeito reeleito durante sua gestão ao longo de 2024 e o trabalho realizado pela prefeitura. Nas redes sociais, João Campos em postagem disse:

"Hoje foi um dia para celebrar e também agradecer. Me reuni com o time da Prefeitura do Recife e minha família em uma missa para agradecer por tudo que conseguimos realizar este ano e pelo avanço que conquistamos em nosso Recife. Sou muito honrado e também muito grato de poder contar com um time tão dedicado ao meu lado e também pelo apoio de pessoas que amo".

Ainda na publicação, o prefeito pediu serenidade e força para enfrentar os desafios de 2025. "Este ano está terminando e logo mais 2025 começa. Peço muita paz, serenidade, força e saúde para continuar com o trabalho pelos recifenses. Muito obrigado!"

Em discurso registrado no evento, ele reforçou a importância de sua equipe e o impacto do trabalho coletivo. Ele destacou o "espírito público" que permeia sua administração e destacou os princípios que considera fundamentais para exercer a liderança, chamando a equipe de "melhor do Brasil".

"Eu trabalho muito, eu acho que me dedico muito e eu faço isso com alegria. Eu gosto do que faço, sou realizado com o que faço. Mas agora é claro, eu não faria tudo isso sozinho. Eu acho que a vida é muito grande e a nossa responsabilidade é muito grande pra gente fazer sozinho. Então, se a gente tem uma gestão que tá no pódio do Brasil, é porque a gente tem um time que é o melhor do Brasil. Uma equipe que é a melhor do Brasil".

João finalizou falando que não sai de casa para dividir ou diminuir os outros e que quem quiser ajudar o Recife estão de "portas abertas". O prefeito também fez referência a seu pai, o ex-governador Eduardo Campos, ao compartilhar um ensinamento que carrega consigo.