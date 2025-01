Mendonça Filho tem alta do hospital e vai descansar com a família

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Deputado federal passou mal na última sexta (13); Possibilidade de infarto agudo do miocárdio foi descartada após exames na emergência cardiológica

O deputado federal Mendonça Filho, 58, recebeu alta do hospital no início da manhã deste domingo (5), após dois dias hospitalizado, no Recife.

"Graças a Deus foi um grande susto. Agradeço a todas as mensagens e desejos de recuperação vindas do país inteiro. Agora vou descansar com a família e logo voltarei a ativa para continuar trabalhando por Pernambuco e pelo país", afirmou Mendonça.





O deputado passou mal, na última sexta-feira (3), enquanto praticava atividade física na Praia de Toquinho, em Ipojuca, Litoral Sul de Pernambuco. Ele foi socorrido para o SPA de Serrambi, no litoral pernambucano, e depois hospitalizado no Hospital Português, no Recife.

A alta da unidade de terapia intensiva (UTI) ocorreu no último sábado (4). Após exames na emergência cardiológica, incluindo cateterismo cardíaco, foi descartada a possibilidade de infarto agudo do miocárdio.