Irmãos João Campos e Pedro Campos em postos-chave do PSB em 2025

João é cotado para assumir a presidência nacional do PSB a partir de maio, enquanto Pedro foi escolhido para liderar a bancada do partido na Câmara

Preparando o terreno para 2026, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) inicia uma renovação nas suas lideranças políticas a nível nacional, a partir de Pernambuco, com os irmãos João Campos e Pedro Campos sendo alçados a postos-chave no partido.

O atual prefeito do Recife, João Campos, é nome cada vez mais forte para assumir a presidência nacional do PSB a partir de maio, quando será realizado o congresso nacional do partido, que escolherá o sucessor de Carlos Siqueira no comando da legenda.

Em dezembro, João afirmou, em entrevista ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), que ficou feliz em ser lembrado para a presidência do PSB, mas afirmou que a decisão ficará com Carlos Siqueira.

Por sua vez, Siqueira, em entrevista ao Estadão no último dia 12 de janeiro, teceu elogios ao recifense, que é tido como aposta do atual presidente do PSB para assumir o comando da legenda nacionalmente.

Pedro Campos na liderança do PSB na Câmara dos Deputados

A renovação nas lideranças do PSB também passa pelo nome do deputado federal Pedro Campos, escolhido pelos colegas para liderar a bancada do partido na Câmara dos Deputados, antes capitaneada pelo paraibano Gervásio Maia.

Embora Pedro ainda não tenha se pronunciado publicamente sobre o assunto, fontes do partido confirmaram à reportagem que o acordo está selado.

Irmãos podem decidir rumos do PSB no Brasil

Caso se confirme a ida de João Campos para a presidência do PSB em maio, os irmãos João e Pedro ficariam responsáveis por ditar os rumos do partido, institucionalmente e politicamente, diante de uma corrida eleitoral já iniciada para 2026 pelo presidente da República, Lula (PT), que tem o pessebista Geraldo Alckmin como vice.

