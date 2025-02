Após tragédia, líder do PSB na Câmara diz que Prefeitura do Recife inicia obra de contenção no Córrego da Bica no primeiro semestre de 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cenário de mais uma tragédia relacionada às chuvas no Recife, o Córrego da Bica, localizado no bairro do Passarinho, na zona Norte da capital, recebeu investimentos de R$ 7,5 milhões da gestão municipal nos últimos quatro anos para ações em seis barreiras. Obras de contenção estão previstas para acontecer ainda neste primeiro semestre.

O JC buscou a Prefeitura do Recife, para detalhar os investimentos no Córrego da Bica nos últimos quatro anos. Em resposta, representando a gestão municipal, o vereador Rinaldo Júnior, líder do PSB na Câmara Municipal, afirmou que as ações que já foram executadas no Córrego da Bica “beneficiaram diretamente” cerca de 800 pessoas, que corresponde a 186 famílias.



“Essas obras beneficiaram diretamente cerca de 800 pessoas (186 famílias) que agora vivem em áreas mais seguras. Além disso, no mesmo período, foram realizadas 50 obras do Programa Parceria, com um investimento de R$ 243 mil, beneficiando aproximadamente 300 pessoas (63 famílias)”, disse Rinaldo.

Ainda de acordo com o vereador, a Prefeitura instalou e repôs lonas em 593 pontos no Córrego da Bica, entre 2021 e 2025, totalizando 214 mil m², em um investimento de R$ 382 mil.

O líder do PSB na Câmara também destacou que existe um projeto de “contenção definitiva para a encosta”, com obra prevista para começar ainda no primeiro semestre de 2025.

“Entendemos a urgência da situação e o impacto dessa tragédia, mas é preciso lembrar que obras de contenção demandam estudos técnicos, recursos financeiros e planejamento para garantir a segurança e a eficácia das intervenções”, disse.

Também em contato com o JC nesta sexta-feira, o vereador Samuel Salazar (MDB), líder do governo João Campos na Câmara, afirmou que a Prefeitura do Recife conta com 40 pontos cobertos com lonas plásticas no Córrego da Bica, atualmente. A intervenção atual abrange 161 edificações, totalizando cerca de 9.711 m² de área coberta.

"Nos últimos 10 anos, foram aplicados e repostos 1.486 pontos de lonas plásticas na localidade, cobrindo um total de 443.720 m²", disse.

Salazar também destacou investimentos da Prefeitura do Recife no bairro de Passarinho. De acordo com o vereador, 207 obras do Programa Parceria foram executadas no bairro, sendo 50 no Córrego da Bica, com 17 intervenções em andamento atualmente no bairro.

Na última quinta-feira (6), Maria da Conceição Brás de Melo, de 51 anos, e a filha dela, Nikolle Keli Melo de Souza, de 23 anos, morreram soterradas após uma barreira deslizar e cair sobre a casa em que elas moravam, que estava em uma área sem proteção.

Pedidos de lona e contenção de encostas

Uma reportagem do g1 mostrou que, nos últimos 10 anos, os moradores do Córrego da Bica apresentaram à prefeitura 247 requerimentos de instalação de lonas nas barreiras que cercam a comunidade.

Somente em 2025, foram registradas 11 solicitações protocoladas pelos moradores do Córrego.

Nas duas gestões do atual prefeito João Campos, foram registrados 147 pedidos. Entre 2015 e 2020, foram outros 100 requerimentos.

Os vereadores do Recife também protocolaram na Câmara Municipal 19 requerimentos de obras de contenção de encostas no Córrego da Bica. As solicitações partiram de parlamentares da oposição e do próprio governo.

Samuel Salazar, disse que “não é hora de fazer política”. “O que aconteceu no Córrego da Bica é uma tragédia que nos comove profundamente. Mais do que nunca, precisamos de união e respeito. O foco agora deve ser em apoiar as famílias afetadas e garantir a segurança da população”, disse.

O líder da oposição, Felipe Alecrim, afirmou que “não houve nenhum retorno” da prefeitura em relação a um requerimento aprovado em maio de 2022. “É muito comum, inclusive, que a Prefeitura não dê feedback nenhum com relação aos requerimentos que são aprovados aqui na Câmara Municipal”, afirmou.

