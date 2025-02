Após ficar com principais comissões, oposição conquista mais colegiados na Alepe

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) elegeu, nesta terça-feira (18), os presidentes de 10 comissões temáticas para o biênio 2025-2026 e evidenciou a derrota sofrida pela base do governo de Pernambuco dentro da Casa de Joaquim Nabuco.

Do total de colegiados votados nesta terça, cinco serão presididos por deputados de oposição. Somando esse número às três principais comissões da Casa, que elegeram seus presidentes no último sábado (15), os oposicionistas ficam com oito colegiados.

Os demais grupos ficaram divididos entre partidos de situação, legendas independentes e membros de siglas que integram o bloco governista, mas que não necessariamente estão alinhados com a governadora Raquel Lyra (PSDB).

O blocão que apoia Raquel conquistou oficialmente duas comissões: de Deficiência e Atipicidades e de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal, que ficaram com Gilmar Júnior (PV) e Rosa Amorim (PT), respectivamente. Embora integrem partidos do bloco, ambos nunca apoiaram individualmente a governadora.

Já o colegiado de Assuntos Internacionais ficou com Jarbas Filho, do MDB, legenda que deixou o bloco governista no início do ano e agora se mantém independente na Casa.

O mesmo aconteceu com Segurança Pública e Educação, presididas por Joel da Harpa e Renato Antunes, ambos do PL, legenda que oficialmente também permanece independente. Antunes e Joel, contudo, sinalizam ou já sinalizaram alinhamento com a governadora.

A comissão de Cidadania foi a única em que houve bate chapa. Dani Portela (PSOL) e Júnior Tércio (PP) empataram com dois votos, cada, e não puderam desempatar pela quantidade de mandatos, uma vez que ambos estão na primeira legislatura. O critério de desempate, então, foi a idade. Portela, que completou 50 anos no último domingo, teve a preferência contra Tércio, que tem 39.

As comissões de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural e de Redação Final terão as eleições para presidente e vice-presidente realizadas na quarta-feira (19). Já as reuniões das comissões de Defesa do Consumidor e de Ciência, Tecnologia e Inovação não foram realizadas por falta de quórum e ainda não há previsão de novas sessões.

Deficiência na articulação

A perda das três principais comissões da Casa evidenciou uma mudança de postura do Legislativo em relação ao Executivo e uma deficiência na articulação do Palácio do Campo das Princesa. O governo tinha os três colegiados nas mãos e viu eles serem passados para a oposição sem fazer grandes esforços para reverter a situação.

Agora, com minoria nesses grupos, o governo pode sofrer com represamento de pautas e maior dificuldade na liberação de matérias para votação no plenário, onde a gestão estadual, de fato, tem a maior bancada.

Na última segunda (17), em evento na Universidade Federal de Pernambuco, a governadora Raquel Lyra reconheceu a derrota nos três principais colegiados, mas afirmou que o processo eleitoral das comissões cabe somente ao Legislativo. Anteriormente, a tucana afirmou que busca um cenário de governabilidade.

“É a gente tocar os projetos sem desviar o foco do nosso trabalho, que é trabalhar pelo nosso estado, diminuir a desigualdade, garantir investimentos, fazer o nosso estado crescer sem deixar ninguém para trás", disse.

Oposição ficou com principais comissões

As comissões de Constituição, Legislação e Justiça, de Finanças, Orçamento e Tributação e de Administração Pública, as três mais importantes da Casa, elegeram seus presidentes no último sábado após um imbróglio entre situação e oposição.

As reuniões foram convocadas de um dia para o outro pelo presidente da Casa em exercício, o deputado Rodrigo Farias (PSB), de oposição a Raquel. As votações, inclusive, aconteceram num sábado, dia pouco comum para realização de expediente na Alepe.

Os governistas acusaram Farias de quebrar o regimento ao solicitar as sessões, alegando que só os presidentes dos colegiados poderiam convocar os encontros, e questionaram a urgência adotada pelo presidente em exercício.

Os deputados da base chegaram a protocolar recurso para que o plenário da Assembleia aprecie a decisão, mas o pedido ainda não foi avaliado. Eles também acionaram a Justiça, mas o Judiciário entendeu que o próprio Legislativo deve resolver a questão.

Parlamentares oposicionistas garantem que o rito regimental não foi quebrado pelo deputado Rodrigo Farias.

Veja a lista de presidentes e vice-presidentes das comissões da Alepe no biênio 2025-2026

Comissão de Constituição, Legislação e Justiça

Presidente: Alberto Feitosa (PL)

Vice-presidente: Edson Vieira (União Brasil)

Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação

Presidente: Antônio Coelho (União Brasil)

Vice-presidente: Diogo Moraes (PSB)

Comissão de Administração Pública

Presidente: Waldemar Borges (PSB)

Vice-presidente: Antônio Coelho (União Brasil)

Comissão de Assuntos Municipais

Presidente: Edson Vieira (União Brasil)

Vice: Abimael Santos (PL)

Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Presidente: Renato Antunes (PL)

Vice-presidente: Waldemar Borges (PSB)

Pessoa do Deficiência e Atipicidades

Presidente: Gilmar Júnior (PV)

Vice: Sileno Guedes (PSB)

Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal

Presidente: Rosa Amorim (PT)

Vice-presidente: Wanderson Florêncio (Solidariedade)

Comissão de Saúde e Assistência Social

Presidente: Sileno Guedes (PSB)

Vice-presidente: Adalto Santos (PP)

Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular

Presidente: Dani Portela (PSOL)

Vice-presidente: Júnior Tércio (PP)

Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Presidente: Mário Ricardo (Republicanos)

Vice-presidente: Cayo Albino (PSB)

Comissão de Assuntos Internacionais

Presidente: Jarbas Filho (MDB)

Vice-presidente: Doriel Barros (PT)

Comissão de Segurança Pública e Defesa Social

Presidente: Joel da Harpa (PL)

Vice-presidente: Gleide Ângelo (PSB)

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher

Presidente: Gleide Ângelo (PSB)

Vice-presidente: Dani Portela (PSOL)