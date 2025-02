"Se acontecer, será uma arbitrariedade", diz Bolsonaro sobre possível prisão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Bolsonaro desembarcou na manhã desta segunda-feira (24) no Recife; ex-presidente irá cumprir agenda com seu grupo político pelo Estado de Pernambuco

Após chegar no Recife nesta segunda-feira (24), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que não há motivos para a sua prisão e, se ela ocorrer, será por uma "arbitrariedade". A declaração foi dada durante entrevista à CBN Recife.

"Ninguém gosta dela [da prisão] e essa possível prisão, se ocorrer, será por arbitrariedade. Eu costumo dizer: se eu sou tão criminoso assim, por que não seguiu o devido processo legal? O meu foro não é Brasília, como o do Lula não foi. Se fosse em Brasília, seria pelo plenário do Supremo e não por uma turma do Supremo", pontuou.

"Esperar prisão, de jeito nenhum. Alguns dizem até que eu estou pensando em fugir. Eu estive nos Estados Unidos por três meses, poderia ter ficado lá, tive oferta para trabalhar lá, vim para cá para enfrentar isso aqui e buscar realmente o meu espaço político para 2026. Eleição em 2026 sem meu nome é a negação da democracia", completou Jair Bolsonaro.

Questionado sobre quais seriam as estratégias de defesa para impedir uma possível prisão, Bolsonaro afirmou, inicialmente, que a delação do seu ajudante de ordens, Mauro Cid, não tem cabimento.

"O que eu gostaria que acontecesse é que a instância não fosse essa [primeira turma do STF]. A instância é a primeira instância. Onde Lula foi julgado, não foi Curitiba? Está na Constituição o foro de ex-presidente? Não está. Assim como essas pessoas que estão condenadas a 17 anos de cadeia, o foro é primeira instância. Tão forçando a barra. O que é que eles querem? Me tirar de combate", frisou.

Agenda em Pernambuco

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que está sendo atrelado a um "papinho de golpe" - Renato Ramos / JC Imagem

Cumprindo agendas em Pernambuco, o ex-presidente Jair Bolsonaro também deu declarações para seus apoiadores em frente a uma padaria no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Ele afirmou que está sendo atrelado a um "papinho de golpe", em relação à denúncia apresentada pela PGR.

"Tentaram de tudo comigo, agora estão com esse papinho de golpe. Geralmente, quem dá golpe está no poder. Sabemos a dificuldade que o Brasil está atravessando por termos um corrupto, um ex-presidiário na presidência. E eles obviamente, com ajuda de outro Poder, querem evitar que a gente dispute as eleições", acusou.

A previsão inicial era de que Bolsonaro tomasse um café da manhã tranquilo com aliados na padaria, mas ele passou exatos 11 minutos no local, tomou somente um café preto, tirou fotos com apoiadores e saiu.

Do lado de fora do estabelecimento, fez um discurso de três minutos para os militantes com ajuda de um carro de som e seguiu para outros compromissos. À tarde, o ex-presidente passará por Carpina e Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata. Nesta última, receberá o título de cidadão.

"Quem decide quem vai ser o presidente é o povo, não um monocrata. Não é alguém do time do lado de lá. Se ele não teme as eleições e defende a democracia, vem disputar comigo", provocou Bolsonaro, sendo ovacionado.

Protestos pedindo a prisão de Bolsonaro

MTST realiza protesto na Imbiribeira - Divulgação

Durante a passagem de Jair Bolsonaro por Pernambuco, integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST) protestaram contra o ex-presidente nas proximidades do Aeroporto Internacional do Recife, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Os protestantes exibiram cartazes com frases como: "Sem anistia", "Direito não é esmola", "Não era só uma gripe, corona existe" e "Boso inelegível".