Bruno Araújo elogia chegada de Priscila Krause ao PSDB e segue avaliando destino do partido

O ex-presidente nacional do PSDB, o pernambucano Bruno Araújo, segue avaliando qual será o destino do partido em Pernambuco após a saída da governadora Raquel Lyra para o PSD e a chegada da vice-governadora Priscila Krause na legenda.

Ele recebeu a missão das mãos do presidente nacional da sigla, Marconi Perillo, que mantém alta confiança no ex-dirigente para liderar as tratativas estaduais do partido.

"Recebi uma missão da Nacional para avaliarmos nossa posição em Pernambuco e ainda estou conversando internamente", disse Bruno ao Jornal do Commercio.

O ex-deputado fez questão de salientar a admiração que tem pela vice-governadora.



"Estou pessoalmente muito orgulhoso de recebermos um quadro da envergadura moral e política de Priscila no PSDB", acrescentou.

A entrada de Priscila Krause no partido caiu como um balde de água fria no grupo do deputado estadual Álvaro Porto, que poderia ficar com a presidência da legenda após a saída de Raquel.

Alinhado com o grupo do prefeito João Campos (PSB), ele poderia levar o partido para a oposição ao governo do estado.



A migração da vice-governadora para o grupo tucano foi, portanto, uma forma encontrada pelo Palácio de manter representação no partido e evitar a perda do controle da legenda no estado.

No último fim de semana, Priscila telefonou para Bruno Araújo, após se filiar ao PSDB.

Durante o ato de filiação de Raquel ao PSD, na segunda-feira, ela confirmou o contato e disse que trabalha para "fortalecer o partido". Krause também garantiu que o PSDB seguirá na base governista.



"Eu jamais estaria num partido de oposição à governadora Raquel Lyra. Não houve uma mudança de posicionamento do PSDB. O PSDB é peça fundamental, parte da Federação Cidadania e PSDB", disse.

Ela também contou que não tem conversado com seu agora correligionário Álvaro Porto, mas ponderou que não quer disputa interna dentro do partido.

Caso Bruno Araújo decida pela manutenção do partido na base governista, especula-se que Krause seja a escolhida para presidir o diretório estadual. Isso, contudo, vai depender de uma extensa construção interna a ser feita no partido.

A vice-governadora já é presidente da federação PSDB-Cidadania em Pernambuco.



