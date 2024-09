Santiago: a premiada capital chilena que vem sendo cada vez mais visitada pelos pernambucanos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A metrópole ganhou o "Oscar do Turismo" como melhor destino urbano da América do Sul e um novo voo direto mais rápido partindo do Recife

Premiada, requisitada, e, agora, encurtada em tempo de voo. Ou seja, Santiago, a instigante capital chilena, é mesmo arretada para os pernambucanos. Sempre destacada por premiações de turismo, ela está toda amostrada depois de recentemente ganhar o “Oscar do Turismo” como melhor destino urbano da América do Sul concedido pela World Travel Awards 2024.

Para completar a Latam acaba de anunciar que a partir do dia 30 de novembro vai operar um voo ligando Recife à Santiago com duração de 6h30, o que vai diminuir em três horas o deslocamento entre as cidades. A expectativa é que a nova rota deve movimentar cerca de 14,5 mil passageiros por ano. A capacidade da aeronave que fará um voo por semana é de 174 passageiros.

Com a capital chilena mais próxima a tendência é que mais pernambucanos visitem ainda mais (se é que é possível) a cidade que há anos caiu nas graças do povo brasileiro. Os números só confirmam essa impressão facilmente constatada ao andar nas ruas de Santiago e apenas ouvir português, muitas vezes com aquele sotaque pernambucano. Acredite, isso é muito mais comum do que se imagina.

O Brasil só perde para a Argentina (infelizmente no futebol tem sido assim também) em número de visitantes. No ano passado, 485.933 brasileiros desembarcaram no Chile, o que representa mais de 13% do total de turistas do país. Para se ter uma ideia, somente no primeiro semestre deste ano, 222.879 viajaram para lá, representando um estrondoso aumento de quase 75% em relação ao mesmo período do ano passado.

A Coluna Turismo de Valor constatou não só a intensa visitação, mas também a crescente permanência dos pernambucanos em Santiago. A recifense de Casa Amarela Erica Patrícia mora na capital chilena há nove anos. De início, como qualquer turista, foi apenas conhecer, mas se encantou tanto que decidiu não só ficar, mas também abrir uma agência de turismo especializada em receber exclusivamente brasileiros, com aquele jeitinho que todo nordestino gosta.

“Eu coloco todo esse calor do povo recifense, com muito orgulho, nos passeios em Santiago. Nosso atendimento é todo em português, temos guias brasileiros e o meu objetivo é fazer com que se sintam em casa aqui. Quando eu vim em 2015 eu percebi que os chilenos não atendiam muito bem os brasileiros e sabendo das nossas necessidades decidi criar a agência Destino Chile para justamente atender todas essas expectativas. Vim lá de Casa Amarela me realizar aqui”, afirmou Erica.

Mas afinal, que cuscuz com charque é esse que Santiago faz para deixar os pernambucanos tão sedentos para visitá-la? A receita é simples. Uma cidade limpa e organizada que mistura tradição e modernidade, com muitas belezas naturais, entre elas a Cordilheira dos Andes, e claro a tão buscada neve para quem mora no calor. Como são inúmeros os passeios, vamos mostrar os principais que não podem faltar em qualquer roteiro massa de um pernambucano em Santiago.

FARRELONES

VALLE NEVADO

SAN AFONSO DEL MAR

CONCHA Y TORO

UNDURRAGA

PORTILLO

PALÁCIO DE LA MONEDA

CERRO SANTA LÚCIA

CERRO SAN CRISTOBAL

CATEDRAL METROPOLITANA

VINA DEL MAR E VALPARAÍSO