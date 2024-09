ENEM 2024: Posso levar borracha para o dia da prova?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No dia da prova do ENEM 2024, é fundamental estar preparado e levar apenas o necessário para garantir uma experiência tranquila e sem contratempos

Uma dúvida muito comum entre os vestibulandos é se a borracha é um item permitido para se utilizar no ENEM 2024.

Isso por que ela pode ser bastante útil para corrigir respostas no caderno de questões ou no rascunho da redação.



Mas a resposta para essa dúvida é: não é permitido levar borrachas para ENEM 2024.

>> Redação nota mil ENEM: 5 fatores essenciais para alcançar a nota máxima

O que não devo levar no dia de provas?

As regras do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) são bastante rígidas quanto aos materiais permitidos na sala de prova.

Isso é feito para garantir a segurança e a integridade do exame.

Portanto, é fundamental seguir as orientações e evitar levar itens que não são permitidos, como borrachas, lápis, corretivos ou canetas de outras cores.

Ficar atento a esses detalhes ajuda a evitar transtornos no dia do exame.

O que levar para o ENEM 2024?

Além de documentos obrigatórios, como o RG, é importante ter em mãos canetas esferográficas de tinta preta e fabricadas em material transparente.

Além disso, lembre-se de conferir o que é permitido levar e planejar-se para evitar esquecimentos que possam prejudicar seu desempenho.

VEJA TAMBÉM ESTE VÍDEO: Saiba como será o novo ENEM