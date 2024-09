Química no Enem: conheça os 7 assuntos mais cobrados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A química faz parte do caderno de Ciências da Natureza no ENEM. Para se sair bem na prova, focar nos assuntos mais cobrados é uma ótima estratégia.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será aplicado nos dias 03 e 10 de novembro. No caderno de Ciências da Natureza, estão as disciplinas de biologia, química e física.

Em química, assim como a maioria das questões, a abordagem dos conteúdos busca avaliar não apenas o conhecimento teórico, mas também a habilidade de resolver problemas práticos, interpretar dados e tomar decisões embasadas em princípios científicos.

Para quem se prepara para o exame, é essencial conhecer os temas que mais frequentemente aparecem nas provas, garantindo assim uma preparação direcionada e eficaz.

Quais assuntos mais caem em química no Enem?

Candidato fazendo prova. - Freepik

É importante destacar que todos os anos o Enem segue a mesma matriz curricular, que se mantém inalterada desde 2009.

Os conteúdos são assuntos vistos durante todo o ensino médio. No entanto, algumas análises são realizadas para ver a recorrência desses tópicos.

Em última análise realizada pela Comunidade AprovaTotal, com dados recolhidos até a última prova de 2023, sete assuntos de químicas se destacaram:

Moléculas e propriedades;



Propriedades dos compostos orgânicos;



Separação de misturas;



Estequiometria;



Funções inorgânicas;



Hidrocarbonetos;



Átomos.

1. Moléculas e propriedades



A prova de química frequentemente explora as propriedades das moléculas, como polaridade, solubilidade, e forças intermoleculares.

Compreender como as moléculas interagem entre si e com outros elementos é crucial para resolver problemas que envolvem estados físicos da matéria, dissolução, e reações químicas.

2. Propriedades dos compostos orgânicos

Compostos orgânicos, que contêm carbono, são uma área vasta e complexa dentro da Química.

Os candidatos precisam entender as características dos principais grupos funcionais, como alcoóis, ácidos carboxílicos, ésteres e aminas, além de suas reações típicas.

As propriedades físicas e químicas desses compostos, como ponto de ebulição, acidez e basicidade, também são temas recorrentes, assim como a estrutura tridimensional das moléculas orgânicas e sua reatividade.

3. Separação de misturas

Decantar, filtrar, destilar e utilizar técnicas cromatográficas são alguns dos processos que os estudantes precisam dominar para responder às questões.

As perguntas podem exigir a escolha do método mais adequado para separar os componentes de uma mistura ou interpretar gráficos e dados relacionados a esses processos.

>> Assuntos que mais caem no ENEM: veja tópicos recorrentes em cada área



4. Estequiometria

A estequiometria é o ramo da Química que se ocupa das quantidades de reagentes e produtos envolvidos nas reações químicas.

As questões de estequiometria costumam exigir cálculos de proporções, rendimento de reações, e quantidades de substâncias necessárias para realizar uma reação completa.

5. Funções inorgânicas

As funções inorgânicas abrangem os principais grupos de compostos que não contêm carbono, como ácidos, bases, sais e óxidos.

É comum encontrar questões que exigem a identificação dessas funções, suas propriedades, e as reações típicas em que estão envolvidas.

6. Hidrocarbonetos

Hidrocarbonetos, compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio, são uma classe de grande importância na Química Orgânica.

É essencial que os estudantes saibam identificar diferentes tipos de hidrocarbonetos, como alcanos, alcenos, e alcinos, além de compreender as implicações ambientais e energéticas relacionadas ao uso de combustíveis fósseis.

7. Átomos

As questões que abordam os átomos podem incluir tópicos como estrutura atômica, modelos atômicos, distribuição eletrônica, e os princípios da tabela periódica.

Compreender como os átomos se organizam e interagem é essencial para explicar propriedades das substâncias, como reatividade, eletronegatividade, e energia de ionização.

Esse tema serve de base para muitos outros conceitos abordados no exame, tornando-se indispensável para uma boa performance na prova.

