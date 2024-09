Enem 2024: 5 séries para citar na redação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As séries podem ser poderosas ferramentas para refletir sobre questões sociais, políticas e culturais, tornando-se aliadas na preparação para o Enem

O Enem é a oportunidade de milhares de estudantes ingressarem em uma universidade, as provas estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro. A prova de redação é aplicada no primeiro dia, e essa é uma grande questão para muitos candidatos, pois não basta apresentar uma boa ortografia, a prova exige muito mais do texto.

São cinco competências que precisam ser atingidas para alcançar uma boa nota. A segunda competência diz que o estudante precisa demonstrar boa capacidade de escrita e leitura, relacionando o tema com outras áreas do conhecimento.

E por que não optar por conhecimentos adquiridos no dia a dia? As séries, que muitas vezes assistimos por diversão, podem ser fortes candidatas no repertório sociocultural, se bem aplicadas.

A seguir, destacamos cinco séries que podem ser usadas de forma eficaz na redação do Enem, abordando temas como tecnologia, educação, racismo e direitos humanos.

1. Black Mirror (2011–2019)

"Black Mirror" explora a relação entre tecnologia e sociedade, frequentemente mostrando futuros distópicos e as consequências imprevistas do avanço tecnológico.

Pode ser usada para discutir o impacto da tecnologia na vida cotidiana, privacidade, ética e inteligência artificial, sendo uma ótima referência para temas sobre os desafios tecnológicos e suas implicações sociais.

2. Merlí (2015–2018)

"Merlí" acompanha a vida de um professor de filosofia que, com métodos pouco convencionais, inspira seus alunos a pensarem criticamente sobre a vida e suas escolhas. A série explora dilemas éticos, relacionamentos e as complexidades da juventude.

Essa série pode ser uma boa ferramenta para discutir a importância da educação reflexiva, o papel dos professores na formação dos jovens e os desafios do ensino. Ideal para temas sobre educação, filosofia e formação do pensamento crítico.

3. The Crown (2016–2023)

A série segue a vida da Rainha Elizabeth II em seis temporadas, mostrando sua trajetória no trono e momentos históricos importantes que moldaram o Reino Unido e o mundo.

Pode ser usada para abordar questões sobre liderança, tradição versus modernidade, e as relações políticas e internacionais. Ótima referência para temas sobre política, história e governança.

4. Olhos que Condenam (When They See Us) (2019)

Baseada em uma história real, a série retrata cinco jovens afro-americanos condenados injustamente por um crime que não cometeram, abordando o racismo e a injustiça no sistema judicial.

É uma ótima opção para discutir questões como discriminação racial, racismo estrutural e as falhas do sistema judiciário. Relevante para temas sobre justiça social, igualdade e direitos humanos.

5. The Handmaid's Tale (2017–presente)

"The Handmaid's Tale" retrata uma distopia onde mulheres são subjugadas a um regime teocrático totalitário, sendo forçadas a servir como "Aias" para reprodução.

A série pode ser citada em discussões sobre direitos das mulheres, liberdade, opressão e controle estatal. Ideal para temas que tratem de direitos humanos, liberdade individual e igualdade de gênero.