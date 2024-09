Enem 2024: Inep começa encontros regionais para planejar a entrega das provas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O objetivo principal da iniciativa é discutir as estratégias de integração entre os diferentes atores envolvidos nos processos logísticos do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro em todo o país. Para garantir a logística e a segurança na entrega dos 65 mil malotes de provas, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) iniciou às reunião técnicas regionais. O primeiro encontro ocorreu nessa quarta-feira (4), em Manaus (AM).

De acordo com o Inep, ainda neste mês, serão realizados outros três encontros, em Recife (PE), Curitiba (PR) e Vitória (ES).



O evento reúne representantes do Instituto, de gestores de instituições públicas federais e estaduais ligadas à segurança, de técnicos dos Correios e de coordenadores do Cebraspe, banca aplicadora do exame. O objetivo principal da iniciativa é discutir as estratégias de integração entre os diferentes atores envolvidos nos processos logísticos do Enem.

Nesse contexto, são abordadas questões como a infraestrutura necessária para o conforto e a segurança dos participantes, além dos procedimentos operacionais de transporte e armazenamento das provas. Por se tratar de uma ação que busca, ainda, mapear as particularidades de cada local, situações específicas da região norte do Brasil também foram debatidas.



Dados preliminares relativos à logística e segurança do Enem 2024:

Nesta edição, o Enem contará com cerca de 10 mil locais de prova espalhados em 1.753 municípios. São mais de 300 mil colaboradores e 10 mil coordenações de aplicação. Ainda segundo o Inep, são cerca de nove milhões de provas impressas, 18 cadernos de provas diferentes e mais de 300 milhões de páginas impressas.

O Enem foi criado para avaliar o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o exame acabou se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni).



Instituições de ensino públicas e privadas utilizam o Enem para selecionar estudantes. Os resultados são usados como critério único ou complementar dos processos seletivos, além de servirem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, por exemplo, o auxílio proporcionado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que possuem convênio com o Inep para aceitar as notas do exame. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.