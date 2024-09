Fernando de Noronha Implanta 1º Núcleo de Pesquisa Étnico-Racial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Governo de Pernambuco em parceria com a Gerência de Educação Recife Norte e a Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Arquipélago, vai implementar o 1º Núcleo de Pesquisa Étnico-Racial em Fernando de Noronha. A escola foi convidada a integrar o grupo piloto de instituições que compõem o novo programa estadual voltado para a prática de uma educação mais inclusiva e crítica, com ênfase na luta contra o racismo.



Batizado de "Núcleo Étnico-Racial Elunan", o projeto começou a promover atividades em abril. No primeiro semestre, os alunos da EREM Arquipélago participaram de ações reflexivas e interativas em alusão ao Dia dos Povos Indígenas, celebrado em 19 de abril, e ao Dia da Abolição da Escravatura, em 13 de maio.

Essas atividades fomentaram discussões sobre a importância da história e da cultura das minorias historicamente excluídas, colocando os estudantes no centro das reflexões.

No mês de outubro, os estudantes da EREM Arquipélago participarão da 1ª Feira da Diversidade Cultural de Fernando de Noronha, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). O evento, que ocorrerá no dia 4 de outubro, contará com alunos do 6º ao 9º ano como protagonistas, explorando a riqueza da diversidade cultural e racial do Brasil. A feira será gratuita e aberta ao público, oferecendo uma oportunidade única de aprendizado para toda a comunidade.

Além disso, no dia 20 de novembro, data em que se celebra o Dia da Consciência Negra, o Núcleo Elunan realizará a 1ª Gincana Étnico-Racial da EREM Arquipélago, um momento para refletir sobre a história de resistência e a luta contra o racismo e a opressão cultural.