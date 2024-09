Recife sedia a segunda edição do Festival de Programação e Robótica com mostras, oficinas e competições abertas ao público

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Promovido pela Prefeitura do Recife, a programação do festival segue até a próxima sexta-feira (13) com atividades gratuitas e abertas ao público

A segunda edição do Festival de Programação e Robótica do Recife (FPR), começou nessa terça-feira (10), no Recife Expo Center, no bairro do Recife. Além das competições, a programação do festival contará com mostras criativas, oficinas, apresentações culturais, a etapa Nacional da First Lego League Explore (FLL) e a etapa regional e estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR).

Promovido pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, o festival segue até a próxima sexta-feira (13) com atividades gratuitas e abertas ao público. A realização do Festival de Programação e Robótica do Recife (FPR) marca também a culminância das iniciativas de computação na Educação Básica da Secretaria de Educação do Recife.

Destacam-se ainda as ações formativas e a atuação das Unidades de Tecnologia na Educação e Cidadania (UTECs), a política de formação em competências digitais para docentes e os Clubes de Programação e Robótica no Ensino Fundamental.

ETAPAS REGIONAIS

De acordo com a pasta, a expectativa é reunir mais de três mil estudantes da Rede Municipal do Recife, além de outras redes de ensino públicas e privadas. Este ano, cerca de 250 equipes de escolas públicas e privadas da capital pernambucana e da Região Metropolitana estão inscritas nas etapas regional e estadual da Olimpíada Brasileira de Robótica, sendo 104 apenas da rede pública municipal do Recife. Estas competições classificam as equipes para a fase nacional da olimpíada, que será disputada em Goiânia, em Goiás, entre os dias 4 e 17 de novembro. Atualmente, a Rede Municipal de Ensino do Recife é bicampeã nacional da Olimpíada.

A segunda edição do Festival de Programação e Robótica também está sediando novas competições de robótica, como a etapa nacional do First Lego League Explore (FLL), destinada a crianças de 6 a 10 anos em robótica de encaixe, e o Rec_Line.

A FLL tem como objetivo desafiar os estudantes a solucionar problemas do dia a dia, com o uso da robótica educacional. Essa temporada é a Masterpiece, em que os estudantes exploram diferentes conceitos relacionados à arte, e as equipes precisam utilizar peças de LEGO® com elementos steam para cumprir desafios relacionados ao tema da temporada.

Já o Rec_Line é uma nova modalidade da própria Rede Municipal de Ensino do Recife, que tem como público alvo os estudantes dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, dando ênfase aos projetos de robótica de ferramentas, com montagem de robôs, eletricidade e estímulo do raciocínio lógico. Essas competições desafiam os participantes a resolver problemas do cotidiano utilizando robótica educacional.

“No mês de agosto, sediamos a etapa regional da FLL. As atividades aconteceram na Escola Municipal de Tempo Integral Nossa Senhora do Pilar. Foi um evento muito legal e agora chegou a vez de sediarmos a etapa nacional. São quatro equipes formadas pelos nossos estudantes. Estamos muito contentes em receber este evento aqui no nosso Festival de Programação e Robótica do Recife. Lembramos que os estudantes que competirem nesta etapa da FLL se classificam para a etapa mundial”, destaca o secretário de Educação do Recife, Fred Amancio.

O Festival de Programação e Robótica do Recife é uma celebração à cultura maker, ao protagonismo estudantil e ao trabalho colaborativo de estudantes, professores e toda a comunidade escolar - PH Reinaux

MARATONA DE PROGRAMAÇÃO

Outra novidade desta edição é o Hackathon, modalidade que consiste em uma maratona de programação intensiva focada no desenvolvimento de aplicações inovadoras para o robô humanóide (NAO). Nesta modalidade, os participantes dos programas Embarque Digital e Robótica na Escola têm a oportunidade de explorar as capacidades avançadas do NAO, que incluem reconhecimento de fala, visão computacional, movimentos autônomos e interação social. Todas essas vertentes contribuem para a criação de programas que solucionem desafios específicos ou demonstrem novas funcionalidades.

De forma simultânea aos embates das competições, o Festival de Programação e Robótica poderá ser explorado de diferentes formas. O Educalab: oficinas e mostras criativas vão ofertar oficinas sobre Cultura Maker; Narrativas Digitais; Gamificação e Pensamento Computacional; além de uma mostra criativa para a socialização de projetos desenvolvidos nas escolas com o apoio das UTECs.

A infraestrutura do evento contemplará também lounges e espaços interativos. A programação do evento contará ainda com apresentações culturais do mágico Rodrigo Lima, Ilana Ventura, Fada Magrinha e Tio Bruninho.

“O Festival de Programação e Robótica do Recife está se consolidando como um dos maiores eventos da Educação do Recife. Estamos nos preparativos finais para a segunda edição, que este ano contará também com a etapa Nacional Norte e Nordeste para a FLL. Sediar esta competição, além das tradicionais etapas regional e estadual da OBR, sem dúvidas, tem um peso e uma importância muito grande para o nosso evento. Hoje, a Rede Municipal do Recife é referência nacional no quesito programação e robótica e a nossa estratégia principal é fortalecer cada vez mais dentro das nossas escolas. Estamos contentes por este bonito evento”, destaca o secretário de educação do Recife, Fred Amancio.