5 fatos históricos que podem cair no Enem 2024

Especialistas em História e Geopolítica apontam os principais temas do cronograma do Enem 2024, que acontece no próximo mês de novembro

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 acontece no próximo mês de novembro nos dias 03 e 10.

De acordo com dados do Ministério da Educação (MEC) e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram para o exame.

Com menos de 20 dias para as provas, é essencial que o cronograma de estudos seja direcionado para os principais tópicos descritos no conteúdo programático.

Para a prova de Ciências Humanas e Tecnologia, que conta com as disciplinas de História, Geografia, Sociologia e Filosofia, especialistas em história e geopolítica destacam que alguns temas podem surgir na prova deste ano.

Fatos históricos para o Enem

"O Enem 2024 deve abordar a importância da Constituição de 1824 no contexto do Império, comparando-a com as conquistas democráticas da Constituição de 1988", indica Matheus Eugênio Lima, professor de História.

Eventos marcantes para a redemocratização, como as Diretas Já, também podem ter destaque nas provas. "A mobilização popular por eleições diretas foi um divisor de águas na política brasileira e um tema sempre relevante para o Enem", ressalta Daniel Medeiros, doutor em Educação Histórica.

Confira a lista completa abaixo.



1. Bicentenário da Primeira Constituição Brasileira (1824–2024)

O bicentenário da primeira Constituição brasileira, imposta por D. Pedro I, deve ser um ponto importante de comparação com a Constituição de 1988, conhecida como a "Constituição Cidadã".

“A Constituição de 1824 centralizava o poder nas mãos do imperador e restringia a participação política, enquanto a de 1988 ampliou os direitos sociais e a cidadania", explica o professor Matheus Lima.

2. 40 Anos do Movimento Diretas Já (1984–2024)

O movimento Diretas Já, que exigiu eleições diretas para presidente, marcou o início da redemocratização do Brasil.

“A luta pelas Diretas Já, mesmo sem obter sucesso imediato, criou o clima necessário para a consolidação da democracia no Brasil”, comenta Daniel Medeiros.

Questões podem explorar a importância desse movimento na mobilização popular e na retomada dos direitos democráticos.



3. 70 Anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948–2018)

A Declaração Universal dos Direitos Humanos influenciou diretamente a Constituição de 1988 e a formulação de leis como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Maria da Penha.

"Ela estabeleceu princípios que hoje fazem parte do arcabouço jurídico brasileiro, especialmente na proteção dos direitos fundamentais", afirma Matheus Lima.

4. 30 Anos do Fim do Apartheid (1994–2024)

O fim do Apartheid na África do Sul, em 1994, sob a liderança de Nelson Mandela, é um marco mundial na luta contra o racismo.

"O Enem pode traçar paralelos entre o fim do Apartheid e o racismo estrutural no Brasil, onde, apesar do fim da escravidão, ainda lidamos com desigualdades profundas", analisa o doutor em Educação Histórica, Daniel Medeiros.

Segundo ele, questões sobre cotas raciais e ações afirmativas também podem surgir.

5. 30 Anos do Dia Internacional dos Povos Indígenas (1994–2024)

A questão indígena tem sido amplamente debatida no Brasil, especialmente em relação à demarcação de terras e à preservação cultural.

"O Enem pode abordar os desafios atuais enfrentados pelos povos indígenas, como a pressão sobre suas terras devido ao agronegócio e à mineração", comenta Matheus Lima.

A proteção ambiental e a defesa dos direitos indígenas são temas de grande relevância na prova.