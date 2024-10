Estudantes da ETE Paulo Freire criam filtro sustentável e são finalistas do programa Solve For Tomorrow

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No Quilombo do Caroá, situado no município de Carnaíba, no Sertão do Pajeú de Pernambuco, as casas de farinha são responsáveis pela geração de renda para muitos de seus habitantes. No entanto, apesar de sua importância econômica, há uma falta de conhecimento em relação aos impactos ambientais dos resíduos gerados por essas farinheiras, que podem ocasionar problemas como a poluição da água, do solo e do ar.

Diante dessa situação, um grupo de alunos da Escola Técnica Estadual (ETE) Paulo Freire desenvolveu um filtro adsorvente à base de cascas de pinha, capaz de reduzir a carga poluente da manipueira — o líquido gerado no processo de produção da farinha de mandioca, que contém substâncias tóxicas como o ácido cianídrico.

"A comunidade acredita que esse rejeito não causa problemas. No entanto, as meninas, moradoras do Quilombo do Caroá, identificaram essa questão e, a partir disso, os alunos propuseram o desenvolvimento de um filtro para reduzir a toxicidade da manipueira antes de seu descarte ou reutilização", explicou o professor Gustavo Bezerra à coluna Enem e Educação.

O protótipo foi produzido por meio de uma impressora 3D, na qual uma peneira foi instalada na saída do filtro para fixar o papel filtrante e o tecido de algodão. As cascas da pinha, que passaram por um processo específico até se tornarem farinha, são adicionadas a esse filtro, juntamente com o algodão e o carvão. Segundo o professor, os custos envolvidos no "FiltroPinha", como é chamado o projeto, têm um valor inicial de R$ 5.

"Esse projeto fez parte da disciplina Produções Sustentáveis, onde toda a turma começou a identificar problemáticas relacionadas às casas de farinha. Várias soluções foram propostas, como a produção de madeira a partir das cascas e o uso de biodigestores com a manipueira, entre outras", afirmou o docente.

Protótipo desernvolvido por alunos da ETE Paulo Freire foi selecionado para concorrer a premiação do Solve For Tomorrow Brasil 2024 - Cortesia

Conscientização nas comunidades

O projeto FiltroPinha foi desenvolvido pelos estudantes Ângela Rafaela Lima Santos, Beatriz Vitória da Silva, Eduardo da Silva Oliveira e Luana Noêmia da Silva, sob a orientação do professor Gustavo Bezerra e a coorientação da professora Carla Robecia Nascimento.

Ao apresentarem o filtro aos moradores do Quilombo do Caroá, os alunos relataram que muitos nunca tiveram acesso às informações sobre os riscos associados ao líquido gerado no processo de transformação da mandioca em farinha.

"Desenvolver esse projeto foi muito importante, especialmente porque metade da nossa equipe mora no Quilombo do Caroá. Quando começamos a trabalhar no filtro e percebemos que ele poderia trazer bons resultados, ficamos muito felizes e motivados a ajudar. É triste ver a comunidade enfrentando problemas devido à falta de visibilidade e suporte. O trabalho dessas pessoas já é desvalorizado, e ainda enfrentam todos esses perigos", afirmou a estudante Luana Noêmia.

Ela contou que a equipe ficou muito feliz também com a classificação do trabalho para a final do Solve For Tomorrow Brasil 2024.

Iniciativa é selecionada em programa global

O FiltroPinha foi selecionado como um dos 10 projetos finalistas da 11ª edição do Solve For Tomorrow Brasil, destacando-se como o único representante de Pernambuco. Sob a coordenação geral do Cenpec, o programa global de cidadania corporativa da Samsung é reconhecido por incentivar alunos e professores de escolas públicas a desenvolverem soluções inovadoras.

Utilizando a abordagem STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática), o programa aborda demandas reais da sociedade em que os participantes estão inseridos.

O anúncio foi divulgado na última quarta-feira (16). O Sudeste foi a região com mais projetos selecionados na etapa final da edição, com um total de cinco equipes finalistas. O Nordeste, sempre em destaque nas edições mais recentes do programa, ficou em segundo lugar entre as regiões com mais projetos na final, sendo quatro no total.

"O engajamento das escolas públicas do Nordeste que participam do Solve for Tomorrow Brasil é um sinal positivo da penetração da iniciativa em todas as regiões do País. A diversidade de propostas apresentadas pelas escolas da região Nordeste demonstra a criatividade dos estudantes de encontrar soluções para os desafios locais", afirmou Helvio Kanamaru, Diretor de ESG e Cidadania Corporativa da Samsung para a América Latina, em entrevista à coluna Enem Educação.

"Além disso, a participação em programas como este é fundamental para estimular o desenvolvimento de um ecossistema de inovação ainda mais forte e sustentável na região", completou Kanamaru. Agora, os finalistas passam por uma mentoria até o dia 29 de novembro, data em que eles vão apresentar as iniciativas desenvolvidas para a banca julgadora.

Enquanto isso, a votação dos projetos por Júri Popular será aberta de 21 a 29 de novembro, através do site: https://solvefortomorrowbrasil.com.br/. Os vencedores serão anunciados no dia 3 de dezembro.