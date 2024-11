Na véspera do Enem 2024, psicóloga oferece dicas para um desempenho tranquilo; apoio da família é essencial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No primeiro dia do Enem 2024, os candidatos terão 5h30 para responder a 90 questões de Ciências Humanas e Linguagens e elaborar uma redação

Às vésperas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontecerá neste domingo (3) em todo o país, os candidatos enfrentam um momento crucial. Além de revisar conteúdos e estratégias de estudo, é fundamental que eles se preparem mentalmente para o exame.

Manter a tranquilidade é essencial para um bom desempenho durante a prova. Técnicas de relaxamento, como respiração profunda e visualização positiva, podem ajudar a reduzir a ansiedade. Os candidatos devem garantir uma boa noite de sono na véspera do exame e se alimentar adequadamente no dia, evitando alimentos pesados ou que possam causar mal-estar.

É igualmente importante que os estudantes organizem tudo o que precisam para o dia da prova com antecedência, como documentos, canetas e lanches, para evitar imprevistos.

"Nessa véspera, é essencial valorizar ainda mais o descanso e um sono de qualidade. Corpo e mente relaxados lidam melhor com uma prova cansativa como o Enem. Não chegue cansado para uma prova que, naturalmente, já será desgastante. Estar com pessoas queridas e realizar atividades que promovam relaxamento também contribuem muito nesse momento", afirma Joana Lins, psicóloga do Colégio Saber Viver.

Ela também destacou que a família pode ter um papel positivo na preparação do candidato, lembrando que o Enem é uma etapa importante, mas não definidora do estudante. "A família precisa oferecer uma presença segura para esse adolescente, o que significa estar ao lado dele, ouvindo e acompanhando, independentemente do resultado da prova. Ir para a prova sabendo que conta com o apoio incondicional da família permite que essa experiência seja vivida com mais segurança. Além disso, é fundamental ter cuidado com o que se diz e como se fala com esse jovem."

No primeiro dia do Enem 2024, os participantes terão cinco horas e meia para responder a 90 questões, abrangendo as áreas de Ciências Humanas e suas Tecnologias e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Além disso, os alunos deverão elaborar uma Redação cujo tema será revelado apenas no momento da aplicação do exame.

Para o dia da prova, a psicóloga do Colégio Saber Viver explica que é primordial lembrar da motivação que levou os candidatos a fazerem o Enem. "Uma boa dose de autoconhecimento é indispensável: saber quais gatilhos fazem você perder a atenção na sala de aula pode ajudar a evitá-los ou a lidar melhor com eles, caso surjam durante a prova. E, nos momentos de ansiedade intensa, praticar técnicas de respiração pode ajudar a acalmar e recuperar o foco", conclui.

Confira os horários do primeiro dia de provas do Enem

Portões abrem: 12h

Portões fecham: 13h

Início da prova: 13h30



Saída sem o caderno de questões: a partir das 15h30



Saída com o caderno de questões: a partir das 18h



Término da prova no 1º dia: 19h



Término da prova no 2º dia: 18h30

Observação: O candidato só pode deixar o local de aplicação com o caderno de questões nos últimos 30 minutos que antecedem o término da prova.