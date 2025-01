UPE atualiza cronograma de matrícula após atraso na divulgação de resultados do Sisu

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Candidatos devem consultar o Edital Complementar e Termo de Adesão no portal da UPE para garantir o cumprimento dos novos prazos e procedimentos

A Universidade de Pernambuco (UPE), por meio da Pró-Reitoria de Graduação e da Comissão Permanente de Concursos Acadêmicos, anunciou alteração no calendário de matrículas devido ao atraso na divulgação do resultado do Sistema de Seleção Unificada (SISU).

Inicialmente, o resultado estava previsto para ser liberado no domingo (26), mas somente foi disponibilizado para os candidatos na segunda-feira (27), data em que começariam as matrículas em muitas das universidades.

Alteração nas datas de matrícula

O calendário de matrículas sofreu modificações nos eventos de janeiro e fevereiro, mas as demais datas permanecem inalteradas conforme o cronograma já publicado.

A matrícula 1 para os ingressantes da Chamada Regular será realizada entre os dias 29 e 31 de janeiro, com atendimento das 8h às 13h.

Entretanto, os candidatos que optaram por ações afirmativas relacionadas à etnia, raça e pertencimento (estratos A3 e A4) terão seu processo de matrícula agendado para o dia 3 de fevereiro, também no horário das 8h às 13h.

Recursos

A matrícula dos estudantes optantes pelas ações afirmativas possui processo adicional de análise de recursos pela Comissão de Heteroidentificação, marcada para 6 de fevereiro.

Nessa data, também das 8h às 13h, os ingressantes terão a oportunidade de regularizar sua matrícula.

Lista de espera

A UPE informa ainda que a divulgação da lista de espera do SISU, prevista para o dia 11 de fevereiro, estará a cargo do INEP, e a informação será disponibilizada aos candidatos que aguardam por uma vaga.

Documentação

A documentação é parte fundamental do processo de matrícula, podendo eliminar candidatos. O Termo de Adesão da UPE ao SISU 2025, o Edital Complementar do SISU/UPE 2025 e o Edital de Procedimentos de Heteroidentificação (para candidatos às ações afirmativas) estão disponíveis no portal oficial da universidade.

