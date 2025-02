Morre Helen Jamil Khoury, cientista de referência nas áreas de dosimetria e instrumentação nuclear

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A professora titular do Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Helen Jamil Khoury, faleceu nesse domingo (2). O velório da pesquisadora será nesta segunda-feira (03), às 14h, no cemitério Morada da Paz, em Paulista, Região Metropolitana do Recife.

Diretora científica da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe), Helen Jamil Khoury, dedicou sua trajetória à pesquisa e inovação nas áreas de dosimetria e instrumentação nuclear, com forte impacto na aplicação das radiações ionizantes na medicina.

Com formação em física pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), onde também obteve seu mestrado e doutorado em Física Nuclear, Helen Khoury consolidou sua carreira acadêmica e científica em Pernambuco.

Ao longo de décadas, foi peça fundamental no desenvolvimento da metrologia das radiações ionizantes e na formação de novos pesquisadores. Além da atuação na UFPE, onde coordenava o Laboratório de Metrologia das Radiações Ionizantes, ocupou cargos de destaque no cenário científico nacional e internacional. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica (SBPR) em dois períodos, além de membro da diretoria da Associação Brasileira de Energia Nuclear (ABEN).

Liderou ainda a International Society of Solid State Dosimetry (ISSDO) e participou ativamente da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), coordenando projetos de cooperação científica para a América Latina.

Reconhecimento

Em reconhecimento a sua contribuição para a ciência, Hellen recebeu a Medalha Carneiro Felippe da Comissão Nacional de Energia Nuclear e foi homenageada como Sócia Benemérita pela Sociedade Pernambucana de Radiologia. Em 2022, assumiu a coordenação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Instrumentação Nuclear e Aplicações na Indústria e Saúde (INCT-INAIS), consolidando sua importância para o avanço da tecnologia nuclear no Brasil.

Além de seu impacto na pesquisa, Helen Khoury teve um papel determinante na popularização da ciência. Criou e coordenou o Museu de Ciências Nucleares da UFPE, o único do país dedicado ao tema, contribuindo para a disseminação do conhecimento sobre energia nuclear e suas aplicações.

Avanços científicos

Atualmente, além de atuar como diretora científica da Facepe, coordenava projeto no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Instrumentação Nuclear e Aplicações na Indústria e Saúde e atuava como Designated Team Member do projeto de cooperação para a região da América Latina da Agência Internacional de Energia Atômica, além de coordenar a Rede de Proteção Radiológica ocupacional da América Latina e Caribe.

"Helen foi uma gestora comprometida com o avanço da pesquisa em Pernambuco. Sua atuação na Facepe foi marcada pela dedicação ao fortalecimento da ciência e tecnologia, sempre com um olhar estratégico para a inovação e o impacto social. Seu legado permanece vivo nas dezenas de alunos de mestrado e doutorado que formou, nos avanços científicos que ajudou a construir e na inspiração que deixa para as futuras gerações de pesquisadores", pontua a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Mauricelia Montenegro.