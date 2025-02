Chuvas: Secretaria de Educação suspende aulas na Região Metropolitana do Recife e em municípios afetados

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (SEE) suspendeu as aulas do turno da tarde desta quarta-feira (5) na Região Metropolitana do Recife e nos municípios afetados pelas fortes chuvas que atingem o Estado.

"Os estudantes e profissionais da educação que estão nas escolas, em segurança, podem permanecer nas unidades de ensino até que se sintam seguros para voltar para suas residências", informou a pasta em nota divulgada nas redes sociais.

No início da manhã, a SEE já havia orientado os gestores escolares sobre as condições climáticas, recomendando o acolhimento adequado dos alunos que conseguiram chegar às unidades de ensino.

"Nos próximos dias, assim que a situação for normalizada, as escolas informarão os estudantes e definirão um cronograma de reposição de aulas, garantindo a segurança de todos e o cumprimento do calendário letivo", finaliza o comunicado.

Segundo a Secretaria de Educação do Estado, cerca de 500 mil estudantes da Rede Estadual estavam sendo aguardados para o início do ano letivo nesta quarta-feira (5), distribuídos em 1.064 escolas em todo o Estado.

Estágio Máximo

Diante do agravamento das chuvas, o Recife se encontra em estágio de alerta máximo - quando condições meteorológicas extremas representam risco máximo à população e exigem a formação de uma ampla força-tarefa para o restabelecimento da normalidade – desde às 10h20.

A orientação da Prefeitura do Recife é que a população evite deslocamento. O Centro de Operações do Recife (COP) também orienta que as escolas e faculdades particulares, estaduais e federais suspendam as aulas.

