EFN 2025: Feira de franquias que reúne especialistas e oportunidades tem início nesta quinta-feira (20)

A sexta edição da Expo Franquias Nordeste (EFN) começa às 14h desta quinta-feira (20) no RioMar Recife, reunindo conteúdos imperdíveis para quem deseja iniciar um novo negócio ou mesmo atualizar conhecimentos do setor. O evento vai até às 21h do sábado (22) e tem apoio do Sebrae/PE e patrocínio do Banco do Nordeste/Governo Federal.

EFN 2025

A EFN 2025 reúne as principais marcas do setor de franquias, proporcionando uma excelente plataforma para quem deseja abrir um novo negócio, diversificar sua atuação ou buscar alternativas de investimento.

"Uma das novidades é a presença de marcas de franquias que nunca estiveram na EFN, como a Multicoisas, a Italian’house e a Buddha SPA. Outros destaques são a Desjoyaux piscina e a Usina do seguro", afirma Tatiana Menezes, uma das diretoras da Insight Feiras e Negócios, organizadora da feira.

Esta edição da EFN tem aproximadamente 80 marcas expositoras, atendimento de credenciamento e um catálogo digital, disponível no site da feira. "Também vamos ter o QR Code para baixar esse catálogo, facilitando que as pessoas entendam mais um pouco das marcas. Além disso, todo stand tem uma equipe de suporte da marca para falar sobre a franquia, os valores, a formatação de negócios, entre outras informações", pontua Carol Baía, também diretora da Insight Feiras e Negócios.

Com credenciamento disponível no site no valor de R$ 20, os visitantes terão acesso a diversos expositores, além de palestras e debates, para aprimorar o conhecimento sobre o setor. Leitores do JC têm acesso gratuito à EFN 2025 com o cupom CONVIDADO_JC.

"O mercado de franquias continua sendo uma excelente alternativa para empreendedores que buscam um modelo de negócio estruturado e com suporte”, destaca Sedenir Junior, Diretor de Marketing da OGGI Sorvetes, que estará presente no evento.

Atualmente, a rede conta com mais de 1100 unidades espalhadas pelo país, estando presentes em 15 estados brasileiros e Distrito Federal. "A expectativa da Oggi para a EFN 2025 é fortalecer ainda mais sua presença no Nordeste, apresentar o modelo de negócios da franquia para potenciais investidores e firmar novas parcerias. A feira é uma excelente vitrine para demonstrar a força da marca e os diferenciais do nosso negócio", pontua Sedenir.

Para Alisson Souza, Gerente da Master Pernambuco Chiquinho Sorvetes, a EFN 2025 é uma excelente oportunidade para fortalecer marcas na região. "Para o Nordeste, em especial, a EFN serve como um catalisador para atrair investimentos, explorar novos mercados e aumentar a competitividade de negócios locais no cenário nacional."

A marca conta com mais de 900 unidades em operação em várias regiões do país e planeja, até o fim do ano, a inauguração da unidade 1.000. "A Chiquinho espera aproveitar a EFN 2025 para fortalecer sua marca na região Nordeste, identificando novos franqueados com perfil alinhado aos valores da empresa. O evento também é visto como uma plataforma para apresentar novidades no modelo de negócio e construir parcerias estratégicas que possam impulsionar a presença da Chiquinho em mercados ainda pouco explorados", acrescenta.

Realiza sua inscrição da EFN 2025 aqui. Leitores do JC têm acesso gratuito com o cupom CONVIDADO_JC.

Para Patricia Siebra, diretora de Operações do Buddha Spa, o Nordeste tem uma vocação natural para o bem-estar, pois combina tradições culturais com um mercado ávido por inovação. A maior rede franqueadora de spas da América Latina, que estará presente na EFN 2025, consolida sua presença na região com sua primeira unidade no Estado de Pernambuco.

"Com a unidade de Recife, reforçamos nosso compromisso de levar serviços especializados para uma região que valoriza qualidade de vida e abre portas para empreendedores que desejam investir em um negócio com propósito e alta rentabilidade", complementa. Com menos de um mês de funcionamento, a unidade já realiza entre 20 e 25 atendimentos diários.

Franquias: Como abrir seu negócio com o 'pé direito'

O setor das franquias no Nordeste registrou um faturamento superior a R$39 bilhões em 2024, o equivalente a um crescimento de 13,3% em relação ao ano anterior, de acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF). Apesar de uma pequena retração de 0,6% no número de unidades, a região ainda possui 28.479 operações, o que demonstra a maturidade e a capacidade de inovação do mercado.

Com 13% de acréscimo no faturamento, Pernambuco é o segundo maior destaque (R$7,7 bilhões) do setor regional, atrás apenas da Bahia (crescimento de 13,2% e R$ 9,9 bilhões). Na região, os segmentos que mais contribuíram para esse desenvolvimento foram Saúde, Beleza e Bem-estar; Alimentação - Food Service; e Serviços e Outros Negócios.

Franchising Talks

Expo Franquias Nordeste (EFN) 2025 acontece de 20 a 22 de março no RioMar Recife

O Franchising Talks da EFN 2025 tem grandes nomes do setor local e nacional. O espaço é o ideal para quem deseja investir em um novo negócio ou atualizar conhecimentos sobre tendências, oportunidades, legislação, estratégias de marketing e até mesmo a jornada do multifranqueado. As palestras serão coordenadas pelo Sebrae/PE.

Programação do Franchising Talks

20/03

16h10 – Por que investir em uma franquia? Vitor Abreu, analista do Sebrae/PE

17h10 – Como escolher uma franquia de sucesso – Leonardo Lamartine, CEO do Grupo BHF

18h05 – Da CLT ao Empreendedorismo: a jornada de um multifranqueado – Juliana Carvalho e Joab Vasconcelos – franqueados do Capilé

21/03

14h40 - Gente, Cultura e Processos: O Trio Que Faz Franquias Crescerem (ou Falharem) - Evandro Macedo, CEO da Tem Jeito

15h20 - Tendências do mercado de franquias para 2025 – Andrea Gomes, coordenadora regional da ABF

16h10 – Os 5 passos para escolher uma franquia lucrativa – Raul Lima – franqueado Bonaparte e Donatário

17h10 – Como ter sucesso empreendendo com franquia – Fábio Farias – CEO da rede Love Gifts

18h05 – O papel do franqueado para ter sucesso com uma franquia – Ayrton Carvalho – gerente de franquias da Loucos por Coxinha

19h – A Lei de Franquias – tudo o que você precisa saber antes de investir – Juliana Maranhão – Maranhão Consultoria

22/03

15h – Estratégias de Marketing: qual o papel do franqueado para o sucesso nas vendas? Camila e Natália da Fonte, fundadoras de rede Browbar

15h45 – Da aquisição à operação: como avaliar o suporte oferecido pela franqueadora antes de investir – Emanuel Silva e Rodrigo Gomes, Grau Técnico

16h30 – Do home based à loja: conhecendo os diferentes modelos de franquia – Leonardo Aguiar, diretor da Redde Consultoria

17h15 – Microfranquias: começando bem com negócios de baixo investimento – Marcelo Martinez – diretor comercial da RZD Franchising

18h – Quais os principais desafios do franqueado no início da operação – Thiago Silva – consultor de expansão da Cacau Show

Rádio Jornal na EFN 2025

Das 14h às 21h de quinta-feira (20) a sábado (22), a equipe da Rádio Jornal fará a transmissão dos seus programas diretamente do estúdio na EFN. Os apresentadores Leonardo Boris e Simone Oliveira marcam presença levando informação para o público e podem ser acompanhados de pertinho por quem se cadastrou no evento.