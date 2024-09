Uber e 99: motoristas de aplicativo são presos por usar perfis falsos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A prática de usar perfis falsos, que tem sido cada vez mais comum entre motoristas de aplicativos de transporte de passageiros e também entre motoqueiros do serviço, como Uber e 99 Moto, terminou em prisão.

Na quinta-feira (29/8), a Polícia Civil do Rio de Janeiro, em conjunto com agentes da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (DAIRJ), prendeu três motoristas acusados de utilizar contas falsas nos aplicativos de transporte.

As prisões aconteceram nas proximidades do Aeroporto Internacional do Galeão, localizado na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e o maior e mais importante terminal de passageiros do Estado fluminense.

Segundo a Polícia Civil, as investigações descobriram que os motoristas estavam criando perfis falsos na internet, mediante pagamento, após serem banidos da plataforma. “Após a transferência de dinheiro, os responsáveis pelo esquema criavam novas contas usando as fotos dos motoristas, mas com nomes ou sobrenomes diferentes, o que dificultava a identificação pelos clientes”, explicou o delegado Filipi Poeys, titular da DAIRJ.

A investigação já provocou outras prisões - 12 até agora, a quarta fase de uma operação contínua. Os motoristas suspeitos serão indiciados por falsidade ideológica. A Polícia Civil do Rio não informou quantas e quais plataformas tiveram os perfis falsificados.