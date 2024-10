BR-101 sentido João Pessoa é interditada após sinistro grave

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sinistro envolvendo carreta, caminhão e quatro automóveis deixou um morto e cinco feridos no km 120 da BR-101, PRF interditou o trecho

Um sinistro no km 120 da BR-101, em um trecho na Paraíba, provocou a interdição da rodovia no sentido Recife-João Pessoa nesta terça-feira (08).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ocorrido, que envolveu uma carreta, um caminhão e quatro automóveis, resultou na morte de uma pessoa e deixou cinco outras feridas.

Equipes da PRF estão no local, gerenciando o tráfego e informando os motoristas sobre a situação.

Desvio pela PB-044 orientado pela PRF

Com a rodovia interditada, a PRF está direcionando o tráfego para a PB-044, onde os condutores podem seguir viagem pela PB-008 para chegar a João Pessoa.

As autoridades estão trabalhando para minimizar os transtornos e garantir que o fluxo de veículos siga de maneira segura pelas rotas alternativas.

Ainda não há previsão de liberação total da BR-101 no trecho afetado. A PRF reforça a importância de seguir as orientações no local e manter a atenção redobrada nas vias alternativas

O sinistro segue em investigação e mais informações podem ser divulgadas à medida que os trabalhos das equipes avançam.

Confira nota da PRF na íntegra:

"Em virtude de acidente grave ocorrido na BR-101, km 120, no município de Caaporã-PB, sentido Alhandra/João Pessoa, na tarde desta terça-feira (08), a PRF orienta que os usuários evitem trecho Recife - João Pessoa pela BR-101, até que o fluxo de veículos seja normalizado. Equipes da PRF e resgate estão trabalhando no local para o trânsito voltar a fluir."