Praias de Pernambuco: estradas ruins e insegurança no caminho das praias em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O JC percorreu o caminho das principais praias pernambucanas. no Litoral Sul e no Norte, e apresenta para o leitor um pouco do que encontrou

O turista que for curtir o verão no Litoral de Pernambuco terá que ter muita atenção, prudência e espírito tranquilo para colocar o pé na areia. Como já tem sido historicamente comum, os caminhos para as praias do Estado seguem perigosos.

Para o Litoral Norte um pouco menos, mas para o Litoral Sul extremamente comprometidos. Com poucas exceções, as estradas são ruins, esburacadas, sem acostamento, sinalização vertical ou horizontal.

À noite, então, ainda mais perigosos e pouco recomendável.

Para ajudar os motoristas e passageiros a traçar suas rotas, o Jornal do Commercio, por mais um ano, percorreu o caminho das principais praias pernambucanas e apresenta para o leitor um pouco do que encontrou.

Situação das Estradas que dão acesso ao Litoral Sul, PE 60. - JAILTON JR./JC IMAGEM Situação das Estradas que dão acesso ao Litoral Sul, PE 28. - JAILTON JR./JC IMAGEM Situação das Estradas que dão acesso ao Litoral Sul, PE 09. - JAILTON JR./JC IMAGEM O governo de Pernambuco, por várias gestões, ainda não conseguiu, sequer, manter um nível de trafegabilidade razoável para quem usa a malha rodoviária estadual de acesso ao Litoral Sul - JAILTON JR./JC IMAGEM Não existe mais acesso público à praia, com exceção de dois ‘becos’ que chegam à costa, sendo um deles exclusivo para buggys - JAILTON JR./JC IMAGEM Os investimentos na malha rodoviária de acesso ao litoral devem chegar a aproximadamente R$ 150 milhões - JAILTON JR./JC IMAGEM

Confira as reportagens da série Praias de Pernambuco:

Praias de Pernambuco: acesso ao famoso Litoral Sul pernambucano está destruído e perigoso



Praias de Pernambuco: edificação da Praia de Muro Alto impressiona e assusta

Praias de Pernambuco: nem tudo é ruim no Litoral Sul. Acesso às praias de A Ver o Mar e Guadalupe surpreendem

Praias de Pernambuco: rodovias com pedágio ainda são a melhor opção para as praias do Litoral Sul



Praias de Pernambuco: estradas para o Litoral Norte estão abandonadas e praias favelizadas



Praias de Pernambuco: tentativa de resgate da fama do passado no Litoral Norte de Pernambuco



Praias de Pernambuco: governo do Estado aposta na requalificação da PE-060 e promete mais investimentos no litoral pernambucano