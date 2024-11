PIX nos ônibus: novas linhas passam a ser pagas com PIX no Grande Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Testes com o PIX começaram em agosto e têm sido positivos, com a migração de 15% a 20% dos pagamentos que antes eram realizados em dinheiro

O pagamento das passagens de ônibus com PIX foi ampliado no sistema da Região Metropolitana do Recife. Mais duas linhas passaram a aceitar a tecnologia embarcada em agosto deste ano, totalizando, por enquanto, cinco rotas urbanas. A promessa do governo do Estado, gestor do sistema, era expandir o serviço.

As novas linhas que passaram a aceitar o pagamento embarcado da tarifa via PIX são a 196 - TI Cabo/Porto de Galinhas e a 198 - Ipojuca/TI Cabo, da empresa São Judas Tadeu, que atua na área Sul do Grande Recife.

As primeiras linhas a iniciar o teste com PIX foram a 160 - Gaibu/Barra de Jangada, a 191 - Recife/Porto de Galinhas (N Sra do Ó) e a 195 - Recife/Porto de Galinhas (Opcional), operadas pela mesma empresa.

MIGRAÇÃO DO DINHEIRO PARA O PIX CRESCEU ENTRE 15% E 20%

Segundo Marcelo Bandeira de Melo, diretor executivo da São Judas Tadeu, as linhas que já estão recebendo o pagamento via PIX tiveram uma migração entre 15% e 20% dos pagamentos que antes eram realizados em espécie.

A opção de pagamento com PIX foi sugerida ao governo de Pernambuco - gestor do Sistema de Transporte Público de Passageiros da RMR (STPP) - pela São Judas Tadeu, que teve o teste autorizado pelo Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM). O QRCode para leitura dos passageiros está disponível no interior dos coletivos.

A perspectiva é de expansão do PIX no sistema. Começaria com as linhas opcionais - aquelas operadas com veículos rodoviários e sempre refrigerados - e depois se expandiria para todos os ônibus em circulação no Grande Recife.

A estabilidade do serviço de pagamento com PIX, entretanto, é o grande desafio que o CTM estaria monitorando para autorizar a expansão para o restante do sistema. Tendo início com as linhas opcionais e depois ampliando para as outras.

APLICATIVO PERMITE INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS

Para viabilizar o pagamento das tarifas pelos passageiros com o PIX, a São Judas Tadeu desenvolveu um aplicativo que permite a integração do sistema do banco com o celular do motorista de cada veículo, permitindo que os bloqueios dos coletivos sejam liberados apenas após a confirmação do crédito.

Assim, alega a empresa, evita-se possíveis fraudes. Os motoristas precisam apenas se logar no app quando iniciam as viagens e ficar atento à confirmação do pagamento no próprio celular. A catraca só é liberada após a mensagem. “A empresa estima que a iniciativa irá diminuir o quantitativo de dinheiro em circulação nos veículos, facilitando a rotina dos motoristas e tornando as viagens mais seguras”, diz a SJT.

CONFIRA AS LINHAS QUE ESTÃO EM TESTE COM O PAGAMENTO VIA PIX:

160 - Gaibu/ Barra de Jangada (Via Paiva)

191 - Recife/ Porto de Galinhas

195 - Recife/ Porto de Galinhas (Opcional)

196 - TI Cabo/Porto de Galinhas

198 - Ipojuca/TI Cabo

VEJA COMO PAGAR A PASSAGEM COM PIX

1) Primeiro, o motorista terá o aplicativo no celular e, ao iniciar a viagem, irá ativar o pagamento lendo o mesmo QRCode disponível para os passageiros no interior dos ônibus. Feito isso, o pagamento via PIX já pode ser realizado.

Link do vídeo explicando como fazer o pagamento com PIX:

https://youtube.com/shorts/b-6oHF7xXVk?si=yPtpLpjP8uZ6cHfp

2) Ao embarcar no ônibus, os passageiros irão fazer a leitura do QRCode com seu celular

e fazer o pagamento normalmente pelo aplicativo do banco.

3) Após o pagamento, o motorista receberá uma notificação em seu celular e poderá liberar a catraca.

Essas passagens pagas com PIX, inclusive, têm o valor enviado diretamente para a conta da empresa, desobrigando o motorista de prestar contas no fim da viagem.