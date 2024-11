Sindicato dos Rodoviários realiza assembleia com motoristas para discutir possível greve

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Sindicato dos Rodoviários realizou, na madrugada desta terça-feira (19), uma assembleia com trabalhadores do Consórcio Recife para debater com a categoria a possibilidade de uma greve, em razão do descumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho, por parte da empresa.

De acordo com a organização, motoristas de ônibus vêm denunciando, durante as fiscalizações, uma série de questões:

Não entrega do espelho de ponto (instrumento de controle da jornada do trabalhador, conquistado na última greve) pelas empresas;



Não apontamento do tempo percorrido pelo rodoviário entre garagem e terminal;



Outras questões que, na prática, configuram o roubo da hora trabalhada do motorista.

Além da possibilidade de paralisação nas garagens, o sindicato informou que pretende acionar a Justiça do Trabalho, para forçar as empresas a cumprirem o acordo que elas mesmas assinaram, depois da greve rodoviária deflagarada em agosto deste ano.

Esta é a segunda assembleia que a entidade realiza. Na semana passada, ocorreu uma assembleia com dos trabalhadores da MobiBrasil, na garagem de São Lourenço, em razão dos mesmos problemas.

É válido lembrar que os motoristas e fiscais de ônibus da Região Metropolitana do Recife elegem no próximo dia 5 de dezembro o novo presidente da categoria.