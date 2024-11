100 cartões VEM Idoso são bloqueados diariamente por uso indevido no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) divulgou, nesta sexta-feira (22), que cerca de 100 cartões VEM Idoso estão sendo bloqueados todos os dias, na Região Metropolitana do Recife.



De acordo com Adilson Nunes, gerente de atendimento ao usuário do, o motivo dos bloqueios é o uso indevido do documento, ou seja, entregá-lo a terceiros.

As imagens são capturadas nas câmeras instaladas nos ônibus e, assim, o mal uso é identificado. O cartão VEM Idoso é de uso pessoal e intransferível, só o titular poderá utilizá-lo.

O uso por terceiros caracteriza uso indevido e estará sujeito às penalidades do uso irregular. Portanto, não empreste o seu cartão e mantenha o mesmo em local seguro.

Cartão VEM Idoso

O Cartão VEM Idoso é um documento voltado exclusivamente para pessoas com idade igual ou superior a 65 anos.

Com o cartão, o idoso terá mais agilidade no momento do embarque durante as viagens, poderá passar de maneira gratuita pela catraca e escolher o seu assento.

Como emitir o documento:

O usuário que desejar obter o VEM Idoso, deverá possuir idade igual ou superior a 65 anos, conforme Lei do Idoso, onde concede seus benefícios, e deverá cadastra-se no site https://cartaovem.com.br/ e, no momento, informe o seu CPF e e-mail válido para recebimento para link de acesso.

As comprovações necessárias para a obtenção do cartão são:

Documento com foto (RG ou CNH);

CPF;

foto 3×4 fundo branco.

Desbloqueio do VEM

Para o desbloqueio, o dono do cartão VEM Idoso deverá procurar a nova sede do CTM, no Recife Antigo.